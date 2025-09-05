“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor de Facundo, explota contra quienes creen que Delia le es infiel a su padre

(IG)

La polémica alrededor de Facundo y su pareja, Delia García, sigue dando de qué hablar dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 2025.

Tras la emotiva llamada que el conductor realizó con su novia —por la cual intercambió un premio de 30 mil pesos—, comenzaron a circular rumores en redes sociales que apuntaban a una supuesta infidelidad.

Ante las especulaciones, Valentina Gómez, hija mayor del comediante, salió a defender a Delia con un contundente mensaje en redes.

La controversial llamada que desató los rumores

El pasado martes, Facundo tuvo la oportunidad de realizar la ansiada llamada con su novia Delia, después de que La Jefa le ofreciera intercambiar los 30 mil pesos que había ganado en “las cajas del destino”.

Redes aseguraron que un hombre respondió (VIX)/

El comediante, entre lágrimas, aceptó sin pensarlo y logró escuchar la voz de su pareja, a quien cariñosamente llama “bebezungui”.

La llamada, aunque breve, emocionó no solo a Facundo, sino también a los habitantes de la casa, quienes se conmovieron al verlo romper en llanto.

Sin embargo, un detalle encendió la polémica en redes: usuarios señalaron que, antes de que Delia contestara, un hombre habría respondido la llamada y colgado de inmediato.

Los comentarios no tardaron en viralizarse en plataformas como X, donde se escribieron frases como: “Ps no es por intrigar pero cuando Facundo marcó para hablarle a su novia, contestó un tipo y colgó jajajaja” o “Se me hace que trae unos cachos bien grandes”.

¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos rumores su novia Delia García rompe el silencio en redes sociales. (Instagram / ViX)

Lo que dijo Valentina, la hija mayor de Facundo

Ante la creciente ola de rumores y ataques hacia Delia, Valentina Gómez rompió el silencio a través de sus historias de Instagram.

La joven no dudó en defender a la pareja de su padre con un mensaje contundente:

“Estoy harta de toda la gente estúpida que cree que Delia estaba con otro hombre, vaya cómo ama esa mujer a mi papá. La llamada le avisaron que se iba a hacer después de que mi papá dio el dinero. Estábamos así porque afuera no la hemos pasado nada bien”.

La joven detalló que reciben mucho odio, amenazas: “Me declaro hater de esto y qué vergüenza estas personas”.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, pues muchos aplaudieron la lealtad de Valentina hacia su papá y el respaldo hacia Delia en un momento tan delicado.

Con este mensaje, la hija de Facundo busca dejar en claro que no existe ninguna infidelidad y que, por el contrario, Delia ha sido un apoyo importante para su padre en medio de la presión del reality y de las críticas en redes sociales.