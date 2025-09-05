México

Emiliano Aguilar vuelve a arremeter contra Pepe Aguilar y sus hermanos: “El apellido viene de mi abuelo”

El primogénito del intérprete de “Por mujeres como tú” sigue exponiendo a su familia paterna en redes sociales

Por Jazmín González

Guardar
Emiliano Aguilar no para, sigue
Emiliano Aguilar no para, sigue con las declaraciones en contra de Pepe Aguilar y sus hermanos en redes sociales. (IG: emiliano_aguilar.t // Secretaría de Cultura Jalisco)

Pepe Aguilar sigue en el ojo del huracán desde que un intercambio de declaraciones con Emiliano Aguilar, su primogénito, acaparó la atención de los internautas.

En esta ocasión, el hijo mayor del intérprete de “Por mujeres como tú” volvió a lanzar una fuerte declaración contra su hermano Leonardo Aguilar.

De acuerdo con el post que compartió en Instagram, desconocía que su hermano era seguidor de Donald Trump, presidente de EEUU, lo que desató una ola de críticas en su contra.

(Facebook Emiliano Aguilar / @leonardoaguilaroficial)
(Facebook Emiliano Aguilar / @leonardoaguilaroficial)

Sin embargo, más allá de la publicación relacionada con su hermano, lo que llamó la atención fue que en los comentarios volvió a hacer alusión a su apellido, pero dejó entrever que el legado que porta orgulloso es el de su abuelo, Antonio Aguilar.

“Yo muero por mi gente”, “Ese apellido viene de mi abuelo” y “El apellido viene de mi abuelo y lo cargo con orgullo”, son los comentarios que colocó en su publicación.

El apoyo de sus seguidores no se hizo esperar, pues varios señalaron que la carrera de Ángela y Leonardo Aguilar está a punto de llegar a su fin tras diversas polémicas que han protagonizado en los últimos meses.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con su papá Pepe Aguilar y sus hermanos

Antes de la última publicación sobre su hermano Leonardo Aguilar, Televisa Espectáculos dio a conocer una serie de declaraciones del joven, quien sin titubeos aseguró no tener interés en recuperar su relación familiar.

“Tengo su carácter, sí tengo su esencia, de mi abuelo y todo, pero no somos lo mismo, yo y mi papá. No somos ni seremos los mismos yo y mis hermanos, para nada. Somos 180 (grados), completamente la vuelta, no somos iguales”, expresó.

Emiliano Aguilar se lanza de
Emiliano Aguilar se lanza de nuevo contra Pepe Aguilar y sus hermanos. (Infobae México)

Sin embargo, las diferencias que existen actualmente no cierran la posibilidad de que el intérprete del regional mexicano tenga una relación cercana con su nieta, pero según Emiliano, hasta ahora no ha mostrado interés.

“Escuché una entrevista que dijo que no dejaba yo que él viera a mi hija, nunca he dicho eso. No conoce a mi hija, y nunca ha habido un intento para verla, por más que estemos enojados”, aclaró.

Y explicó: “Si mi papá me habla y me dice: ‘sabes que, quiero conocer a mi nieta, me la puedes traer’, con mucho gusto, a lo mejor no voy yo, pero la llevo. Voy a dejar que la vea, pero que salga de él, pues no manches”.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarLeonardo AguilarLos Aguilardinastía Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Los Tuzos de Lozano recibirán la Máquina de Nicolás Larcamón el próximo 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo

Pachuca vs Cruz Azul: precios

Esta es la bonita casa de Aarón Mercury, uno de los favoritos para la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Aquí vivía el influencer antes de entrar al reality show

Esta es la bonita casa

Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Los jóvenes de 16 años contaban con reporte de desaparición en el Edomex

Rescatan en Tabasco a dos

Cómo preparar un jugo de manzana con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es refrescante y nutritiva

Cómo preparar un jugo de

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Dalílah Polanco podría ser salvada de la nominación tras su aparatosa caída

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan en Tabasco a dos

Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Revelan red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez: La Línea engañaba a las madres para vender a sus hijos en EEUU

Ataque armado en Ciudad Juárez, Chihuahua, deja 5 muertos y un herido

Policía de Ecuador incauta 300 bloques de cocaína en el puerto de Guayaquil que serían enviados a México

Asesinan a Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública en Oaxaca, mientras cenaba en Veracruz | Video

ENTRETENIMIENTO

Odalys Ramírez y Ninel Conde

Odalys Ramírez y Ninel Conde protagonizan incómodo momento en plena gala de La Casa de los Famosos 3

Esta es la bonita casa de Aarón Mercury, uno de los favoritos para la final de ‘La Casa de los Famosos México’

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Marianne Gonzaga relata cómo fue estar en prisión tras acuchillar a Valentina Gilabert: “Aprendí a barrer”

Usuarios aseguran que Elaine Haro reveló el fraude de La Casa de los Famosos México 3 para favorecer al cuarto día

DEPORTES

Pachuca vs Cruz Azul: precios

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y a qué hora ver el juego 5 por el campeonato de la zona norte de la LMB?

Diablos Rojos de México vencen a los Piratas de Campeche y están a 1 juego de llegar a la Serie del Rey

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez

América da a conocer los precios de los boletos para el clásico nacional contra Chivas