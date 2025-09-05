Emiliano Aguilar vuelve a arremeter contra Pepe Aguilar y sus hermanos: “El apellido viene de mi abuelo”

Emiliano Aguilar no para, sigue con las declaraciones en contra de Pepe Aguilar y sus hermanos en redes sociales. (IG: emiliano_aguilar.t // Secretaría de Cultura Jalisco)

Pepe Aguilar sigue en el ojo del huracán desde que un intercambio de declaraciones con Emiliano Aguilar, su primogénito, acaparó la atención de los internautas.

En esta ocasión, el hijo mayor del intérprete de “Por mujeres como tú” volvió a lanzar una fuerte declaración contra su hermano Leonardo Aguilar.

De acuerdo con el post que compartió en Instagram, desconocía que su hermano era seguidor de Donald Trump, presidente de EEUU, lo que desató una ola de críticas en su contra.

(Facebook Emiliano Aguilar / @leonardoaguilaroficial)

Sin embargo, más allá de la publicación relacionada con su hermano, lo que llamó la atención fue que en los comentarios volvió a hacer alusión a su apellido, pero dejó entrever que el legado que porta orgulloso es el de su abuelo, Antonio Aguilar.

“Yo muero por mi gente”, “Ese apellido viene de mi abuelo” y “El apellido viene de mi abuelo y lo cargo con orgullo”, son los comentarios que colocó en su publicación.

El apoyo de sus seguidores no se hizo esperar, pues varios señalaron que la carrera de Ángela y Leonardo Aguilar está a punto de llegar a su fin tras diversas polémicas que han protagonizado en los últimos meses.

(Captura de pantalla)

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con su papá Pepe Aguilar y sus hermanos

Antes de la última publicación sobre su hermano Leonardo Aguilar, Televisa Espectáculos dio a conocer una serie de declaraciones del joven, quien sin titubeos aseguró no tener interés en recuperar su relación familiar.

“Tengo su carácter, sí tengo su esencia, de mi abuelo y todo, pero no somos lo mismo, yo y mi papá. No somos ni seremos los mismos yo y mis hermanos, para nada. Somos 180 (grados), completamente la vuelta, no somos iguales”, expresó.

Emiliano Aguilar se lanza de nuevo contra Pepe Aguilar y sus hermanos. (Infobae México)

Sin embargo, las diferencias que existen actualmente no cierran la posibilidad de que el intérprete del regional mexicano tenga una relación cercana con su nieta, pero según Emiliano, hasta ahora no ha mostrado interés.

“Escuché una entrevista que dijo que no dejaba yo que él viera a mi hija, nunca he dicho eso. No conoce a mi hija, y nunca ha habido un intento para verla, por más que estemos enojados”, aclaró.

Y explicó: “Si mi papá me habla y me dice: ‘sabes que, quiero conocer a mi nieta, me la puedes traer’, con mucho gusto, a lo mejor no voy yo, pero la llevo. Voy a dejar que la vea, pero que salga de él, pues no manches”.