Detienen a dos mujeres por presuntamente agredir a policía de tránsito en Polanco

Una de las detenidas había sido infraccionada por utilizar el teléfono celular mientras conducía

Por Jesús Tovar Sosa

Las mujeres habían agredido al
Las mujeres habían agredido al oficial física y verbalmente. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Dos mujeres fueron detenidas en calles de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de agredir física y verbalmente a un oficial de tránsito que intentaba infraccionarlas por una falta al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió cuando un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaba labores de vialidad y prevención sobre la calle Platón, y observó que la conductora de una camioneta manipulaba un teléfono celular mientras manejaba, una conducta considerada de alto riesgo por las autoridades debido al potencial de provocar accidentes de tránsito. Por esta razón, el oficial le marcó el alto a la conductora para informarle de la infracción cometida y solicitarle los documentos correspondientes para elaborar el reporte.

Sin embargo, la mujer reaccionó de forma agresiva e intentó impedir que el policía tomara los datos de la placa de circulación del vehículo. Se negó a cooperar, no mostró la documentación solicitada y elevó el tono de la confrontación. En ese momento, una segunda mujer llegó al lugar a bordo de una motocicleta blanca. Al notar la situación, también se tornó violenta, insultó al oficial y posteriormente, ambas mujeres comenzaron a agredirlo físicamente.

Utilizar el teléfono celular al
Utilizar el teléfono celular al conducir incrementa considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. Foto: (iStock)

A pesar de que el uniformado intentó mantener la calma y controlar la situación usando comandos de voz, las agresiones continuaron. Cuando la mujer de la motocicleta intentó huir, el policía lo impidió, lo que provocó que el vehículo de dos ruedas cayera al suelo. En medio del altercado, el oficial pidió refuerzos por radio.

Minutos más tarde, otros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al sitio y lograron contener a las agresoras. Las dos mujeres, de 40 y 41 años de edad, fueron detenidas y se les informaron sus derechos conforme al protocolo. Posteriormente, fueron trasladadas junto con los vehículos asegurados al Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

Este tipo de incidentes expone, no solo la falta de respeto hacia la autoridad, sino también la persistencia de conductas viales peligrosas como el uso del teléfono celular al conducir.

Las mujeres fueron puestas a
Las mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica. Foto: (iStock)

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y la OMS, el uso de dispositivos móviles mientras se maneja multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente, debido a que disminuye drásticamente la capacidad de reacción y atención al entorno. Incluso una breve distracción de segundos puede ser suficiente para atropellar a una persona, no ver un semáforo en rojo o colisionar con otro vehículo.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe explícitamente el uso del celular al conducir, salvo que se utilicen dispositivos de manos libres.

Sin embargo, esta norma sigue siendo constantemente ignorada. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para respetar las leyes de tránsito y mantener una actitud de respeto hacia los oficiales, cuyo trabajo es prevenir accidentes y proteger la vida en las calles.

