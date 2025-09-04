Lady Gaga estuvo en Xochimilco, alcaldesa presume la grabación del video musical de la cantante

CRÉDITO: Izquierda X(@ladygaga) | X(@CamachoCirce)

La edil de la alcaldía de Xochimilco, Circe Camacho celebró en redes sociales la grabación del nuevo videoclip 'The Dead Dance’ de Lady Gaga, el cual fue producido por el cineasta estadounidense, Tim Burton en La Isla de las muñecas, zona popular y turística de la demarcación por su misterio y melancolía.

La funcionaria expresó su orgullo porque la zona haya sido elegida para este proyecto internacional, resaltando: “Orgullo puro que nuestra tierra esté en los ojos del mundo”.

Camacho agradeció que el equipo se llevara una muestra de la magia local, subrayando el impacto positivo de que Xochimilco forme parte de una producción de alcance global.

Xochimilco y su misticismo

CRÉDITO: X(@CamachoCirce)

La Isla de las Muñecas, locación del video, se encuentra entre los embarcaderos de Xochimilco y es conocida por una colección de más de mil muñecas rotas y envejecidas, asociadas a diversas leyendas urbanas sobre fenómenos paranormales que datan de mediados del siglo XX.

La más famosa relata que el origen de la colección proviene de Don Julián Santana, quien empezó a colgar muñecas en su hogar por la muerte trágica de una niña ahogada en el lugar.

Tras la pena por no salvar a niña, Don Julián empezó a juntar muñecas de distintos lugares, como basureros y canales, o las conseguía a cambio de las hortalizas que cultivaba.

Sin importar el estado en que se encontraban, cada muñeca servía como tributo para apaciguar el espíritu de la niña y protegerse de presencias que sentía amenazantes.

Con el correr de los años, su dedicación se intensificó. La isla se transformó en un gran altar cubierto de muñecas suspendidas en árboles, postes y en las paredes de su vivienda.

Lady Gaga en Netflix

Foto: Youtube/Lady Gaga

El videoclip ‘The Dead Dance’, forma parte de la segunda temporada de “Merlina” (“Wednesday”), la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega y también dirigida en algunos episodios por Burton. Esta canción, acompaña la aparición de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, una profesora legendaria de la Academia Nevermore, dentro del desarrollo de la serie.

El estreno del videoclip generó comentarios diversos en redes sociales. Algunos usuarios celebraron la proyección internacional de Xochimilco, y otros criticaron detalles del videoclip, como el vestuario y las tomas, comparando el resultado con trabajos anteriores de la artista y opinando que el video no sorprendió musicalmente.

Algunos internautas identificaron 'The Dead Dance’ como posible himno de Halloween y expresaron expectativas sobre el impacto turístico que pueda tener el videoclip para la zona y la Ciudad de México.