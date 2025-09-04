México

Lady Gaga estuvo en Xochimilco, alcaldesa presume la grabación del video musical de la cantante

El rodaje de ‘The Dead Dance’ destaca el misticismo y atractivo turístico de Xochimilco

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Izquierda X(@ladygaga) | X(@CamachoCirce)
CRÉDITO: Izquierda X(@ladygaga) | X(@CamachoCirce)

La edil de la alcaldía de Xochimilco, Circe Camacho celebró en redes sociales la grabación del nuevo videoclip 'The Dead Dance’ de Lady Gaga, el cual fue producido por el cineasta estadounidense, Tim Burton en La Isla de las muñecas, zona popular y turística de la demarcación por su misterio y melancolía.

La funcionaria expresó su orgullo porque la zona haya sido elegida para este proyecto internacional, resaltando: “Orgullo puro que nuestra tierra esté en los ojos del mundo”.

Camacho agradeció que el equipo se llevara una muestra de la magia local, subrayando el impacto positivo de que Xochimilco forme parte de una producción de alcance global.

Xochimilco y su misticismo

CRÉDITO: X(@CamachoCirce)
CRÉDITO: X(@CamachoCirce)

La Isla de las Muñecas, locación del video, se encuentra entre los embarcaderos de Xochimilco y es conocida por una colección de más de mil muñecas rotas y envejecidas, asociadas a diversas leyendas urbanas sobre fenómenos paranormales que datan de mediados del siglo XX.

La más famosa relata que el origen de la colección proviene de Don Julián Santana, quien empezó a colgar muñecas en su hogar por la muerte trágica de una niña ahogada en el lugar.

Tras la pena por no salvar a niña, Don Julián empezó a juntar muñecas de distintos lugares, como basureros y canales, o las conseguía a cambio de las hortalizas que cultivaba.

Sin importar el estado en que se encontraban, cada muñeca servía como tributo para apaciguar el espíritu de la niña y protegerse de presencias que sentía amenazantes.

Con el correr de los años, su dedicación se intensificó. La isla se transformó en un gran altar cubierto de muñecas suspendidas en árboles, postes y en las paredes de su vivienda.

Lady Gaga en Netflix

Foto: Youtube/Lady Gaga
Foto: Youtube/Lady Gaga

El videoclip ‘The Dead Dance’, forma parte de la segunda temporada de “Merlina” (“Wednesday”), la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega y también dirigida en algunos episodios por Burton. Esta canción, acompaña la aparición de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, una profesora legendaria de la Academia Nevermore, dentro del desarrollo de la serie.

El estreno del videoclip generó comentarios diversos en redes sociales. Algunos usuarios celebraron la proyección internacional de Xochimilco, y otros criticaron detalles del videoclip, como el vestuario y las tomas, comparando el resultado con trabajos anteriores de la artista y opinando que el video no sorprendió musicalmente.

Algunos internautas identificaron 'The Dead Dance’ como posible himno de Halloween y expresaron expectativas sobre el impacto turístico que pueda tener el videoclip para la zona y la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Lady GagaXochimilcoCirce CamachoCDMXTurismomexico-espectaculosmexico-noticias

Más Noticias

PAN reclama transparencia y seguimiento judicial en decomisos de diésel

Federico Döring pidió que las estadísticas sobre seguridad sean confiables y que se presenten ante la justicia los involucrados en casos de huachicoleo y fraude fiscal

PAN reclama transparencia y seguimiento

La instalación de cámaras en baños de la Preparatoria 11 desata polémica en Guadalajara

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la protección escolar y la privacidad de los estudiantes en espacios educativos

La instalación de cámaras en

Segundo Simulacro Nacional 2025: el mensaje de alerta que se visualizará en los teléfonos

El acto de prevención está próximo a realizarse, por ello se recomendó a los ciudadanos verificar que sus celulares cuenten con ciertas especificaciones

Segundo Simulacro Nacional 2025: el

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: estos son los pasos para registrarte y obtener apoyo económico

El programa continúa siendo una oportunidad clave para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras ser asesinado a tiros

Tras ser asesinado a tiros en Tixtla, sepultan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Tren de Aragua expande delincuencia en 11 estados mexicanos, refuerza alianzas con CJNG, Cártel de Sinaloa y Unión Tepito

Detienen a “El Güero Chima” en operativo en San Pablo Huixtepec, lo acusan de narcomenudeo

Identifican a dos hombres en fosa clandestina “El Willy” tras pasar dos años desaparecidos en Chihuahua

Solo 65 de 220 centros de rehabilitación en Sinaloa están certificados, doctor advierte de riesgos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Trágico mensaje de Marian Izaguire antes de su desaparición se viraliza mientras Fiscalía de Michoacán investiga a contrarreloj

Andrea Legarreta habla de la presentación de Ángela Aguilar en un evento privado: “Qué voz tiene la chamaca”

¿Le gusta Aldo de Nigris? Mariana Botas responde a los rumores que desató una simple sudadera | Entrevista

¿Qué hay detrás del apoyo de Emiliano Aguilar a Inti? Los fans de Cazzu tienen una respuesta

DEPORTES

CMLL anuncia a las primeras

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México

Querétaro FC rompe el silencio y da su respuesta sobre contratar a Guillermo Ochoa