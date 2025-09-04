México

La SSC te dice cómo detectar fraudes de inversión en internet

Los ciberdelincuentes perfeccionan sitios y aplicaciones con apariencia profesional para captar víctimas

Por Joshua Espinosa

El uso de criptomonedas y
El uso de criptomonedas y divisas extranjeras es un gancho común en fraudes de inversión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del auge tecnológico que ha facilitado el acceso a servicios financieros desde la palma de la mano, también se ha disparado un fenómeno preocupante: las plataformas de inversión fraudulentas. Aprovechando la alta demanda de instrumentos para hacer crecer el dinero de manera sencilla y rápida, ciberdelincuentes han perfeccionado mecanismos digitales para engañar a miles de personas.Este riesgo ha sido destacado recientemente por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las plataformas de inversión fraudulentas, de acuerdo con la SSC, se presentan como sitios web o aplicaciones móviles con apariencias profesionales y promesas de ganancias extraordinarias, usualmente en lapsos cortos y sin la correspondiente proporcionalidad del riesgo. Según la SSC, su estrategia para captar víctimas consiste en clonar o imitar servicios de empresas reales y reconocidas en el mundo financiero, llegando incluso a suplantar identidades de instituciones o figuras públicas para ganar credibilidad ante el usuario común.

Uno de los principales ganchos que utilizan estas plataformas de fraude se basa en publicitar “oportunidades únicas” en mercados emergentes como criptomonedas, divisas extranjeras o bienes raíces. Colocan anuncios muy atractivos en redes sociales, foros y buscadores, lo cual incrementa su alcance entre personas que buscan alternativas rápidas o novedosas para invertir.

Las plataformas fraudulentas prometen ganancias
Las plataformas fraudulentas prometen ganancias extraordinarias y utilizan testimonios falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar estos fraudes puede resultar complejo. Los estafadores cuidan cada detalle en la interfaz y la comunicación, replicando logotipos y formatos auténticos, e incluso presentando testimonios falsos sobre experiencias de supuestos clientes satisfechos. Por ello, la Policía Cibernética de la SSC recomienda ser especialmente cuidadoso antes de tomar cualquier decisión financiera en línea.

Entre las medidas preventivas que la SSC sugiere, la revisión de la reputación y el estatus legal de la plataforma figura como la principal. Es esencial constatar si se encuentra registrada ante las autoridades correspondientes. Además, se recomienda analizar la coherencia de las promesas de ganancia. Rendimientos superiores a los que normalmente ofrecen los bancos u operadoras bursátiles consolidadas deberían generar desconfianza inmediata.

En relación al manejo de datos y transferencias, la SSC enfatiza la importancia de proteger la información personal y financiera, evitando compartir documentos sensibles sin verificar primero la legitimidad del sitio.

La revisión del estatus legal
La revisión del estatus legal y reputación de la plataforma es clave para evitar fraudes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es aconsejable no depositar dinero a cuentas particulares, ni aceptar métodos de pago ajenos a los regulados por la autoridad competente. Si la persona siente presión para concretar la inversión con argumentos de “última oportunidad” o acceso limitado por tiempo, se aconseja tomar distancia y buscar asesoramiento adicional.

El reporte ante cualquier indicio de fraude es un paso fundamental tanto para la víctima como para proteger a otros posibles afectados. La autoridad destaca que la prevención y la información son las barreras más sólidas para evitar estas estafas digitales y afirma que “Si una inversión suena demasiado buena para ser verdad... probablemente es falsa."

