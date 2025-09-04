Diputada de Morena acusa a legislador y a alcaldesa de Acolman de ordenar ataque en su contra en Edomex, denuncia abuso sexual

La diputada Claudia Garfias acusó al diputado morenista Osvaldo Cortés de atacarla. | X- Video Cámara de Diputados

Claudia Garfias, diputada federal de Morena, acusó al legislador morenista, Osvaldo Cortés Contreras y a Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, alcaldesa de Acolman, Estado de México, de orquestar un ataque en su contra del que fue víctima junto con sus hijos y colaboradores.

“Fue una agresión directa, era una agresión que iba directo a matar a uno de mis hijos, por que fue un grupo armado de más de 50 personas enviados por el diputado local del Estado de México, Osvaldo Cortés Contreras, en contubernio con la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio”, dijo en una conferencia de prensa.

La diputada federal denunció que el pasado 12 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Acolman rodearon sus oficinas ubicadas en la comunidad de Cuanalán, cuando supervisaba los trabajos de remodelación que se realizan en el inmueble, junto con sus hijos y empleados.

Detalló que al notar la presencia de la policía, ella se comunicó personalmente con el Director de Gobierno local para aclarar la situación; sin embargo, minutos más tarde el funcionario regional le indicó que el despliegue lo ordenó la alcaldesa de Acolman.

“¿Qué fue lo que sucedió? Mandaron un grupo directo a mis instalaciones donde estamos haciendo trabajos de remodelación y digo yo que fue un pretexto por que había un camión descargando material de remodelación: madera, tablaroca y demás, pero nos mandaron a la seguridad pública a cercar mis instalaciones, que fue enviada por la presidenta municipal.

“Al ver ese despliegue me comunico con el director de gobierno de mi región para comentarle que era algo exagerado ese despliegue de seguridad pública, minutos después que el me dice que lo va atender y o va a revisar, me regresa la llamada para decirme que la presidenta municipal, voy a usar palabras textuales, ‘que la presidenta municipal se había montado en su macho y que dijo que la presidenta le dijo que le iba a meter huevos hasta donde topara’”, agregó.

Mencionó que posteriormente, los policías permitieron la entrada de diversos vehículos, de los cuales comenzaron a descender personas encapuchadas, así como el chofer y secretario particular del diputado Cortés Contreras, a quien le apodan ‘El Cambujo’, quienes sacan armas y comienzan a perseguir y a golpear a sus hijos y a sus colaboradores.

No obstante, comentó que ella intentó huir, pero se tropezó y al reincorporarse, la tomó por la espalda ‘El Cambujo’, quien presuntamente la golpeó y abusó sexualmente de ella.

“Llegan los vehículos empiezan a descender encapuchados y con gorras se acercan a hacer contacto con el chofer y particular del diputado Osvaldo Cortés para recibir indicaciones y nos señalan a mis hijos, a mi asesor y a mi y se van contra nosotros, al mismo tiempo sacan armas de fuego de entre sus ropas y se van contra mis hijos. Yo me caigo, me levanto y cuando me reincorporo, el chofer y particular del diputado Osvaldo Cortés me toma por la espalda y me empieza a golpear, a manosear y a ultrajar. De paso, a mandarme un mensaje muy fuerte, lo puedo decir tal cual como me lo dijo: Estos eran los huevos y que el verga ahí era el diputado Osvaldo Cortés Contreras.

Al mismo tiempo que me estaba ultrajando y cometiendo abuso sexual hacia mi persona. Él me suelta cuando yo lo reconozco, por que dije: es ‘El Cambujo’, Juan el chofer del diputado Osvaldo; y me deja ahí tirada, me resguardan en una vivienda", contó.

Indicó que cuando se retiraron los agresores, notó que sus hijos y colaboradores están golpeados, varios de ellos de gravedad, pues incluso tienen daño neurológico y ocular.

“Nos vamos encontrando después de que pasan los hechos, todo se me hizo una eternidad pues todo fue en minutos, empecé a encontrar a mis hijos y a mi asesor y parte de los compañeros golpeados, ensagrentados y muy malheridos a mis hijos y a mi asesor, tienen secuelas muy graves, se están atendiendo con el neurólogo y mis asesor ahorita tuvo una pulverización en la base del globo ocular”, concluyó.

Añadió que los agresores saquearon sus oficinas, llevándose dinero y equipo de cómputo.