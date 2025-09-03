México

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así fue su reacción al Premio a Funcionarios Públicos de la WEF

Desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su agradecimiento a la institución por tomar en cuenta los esfuerzos de su gobierno en materia hídrica

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La presidenta de México compartió
La presidenta de México compartió sus primeras reacciones tras recibir un premio a nivel internacional. | @Presidencia

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, se sumó a la lista de funcionarios que recibieron un reconocimiento por parte de la Water Environment Federation (WEF), al ser galardonadas con el Premio a Funcionarios Públicos que otorga dicha organización.

Recientemente, la institución difundió su lista anual de premios para funcionarios públicos. El evento busca destacar a aquellas figuras u organizaciones que han generado cambios positivos y duraderos en el entorno hídrico a nivel internacional, el premio considera aportes realizados en distintos ámbitos de gobierno: local, estatal o nacional.

La organización resaltó que el reconocimiento concedido a Sheinbaum incluye avances en normas para el acceso a agua limpia, desarrollo de políticas públicas, administración gubernamental y otras acciones que favorecen la gestión adecuada de este tipo de recursos.

Sheinbaum responde por galardón en proyectos hídricos

En un anuncio, la Water Environment Federation (WEF) informó que la presidenta Sheinbaum figuró entre las tres personas seleccionadas para recibir el Premio a Funcionarios Públicos, esto con base en su liderazgo y aportes en la transformación sostenible de dicho sector.

La organización internacional consideró que la administración de Sheinbaum es sobresaliente por integrar el conocimiento científico, la formulación de políticas y el trabajo conjunto con comunidades, lo que la ha posicionado como un ejemplo global en el manejo eficiente del agua.

Cabe destacar que, la WEF también incluyó entre los galardonados a Kimberly Neely DuBuclet, representante de Illinois, y a Joe Shekarchi, legislador en Rhode Island.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraMorenaGobierno de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel

El eficaz aceite hecho con

Sheinbaum exige respeto a la ley tras resistencia el cambio en el Poder Judicial

La mandataria fue contundente al responder sobre la oposición a la reforma judicial

Sheinbaum exige respeto a la

Norma Piña quedará inhabilitada para cargos públicos hasta 2027 tras dejar la SCJN

La Constitución impone un periodo de dos años sin ocupar puestos en el gobierno; durante su presidencia, la jurista destacó por bloquear reformas clave y asumir un papel de oposición

Norma Piña quedará inhabilitada para

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Mariana Botas confiesa lo más

Vinculan a proceso a seis personas por ataque armado contra policías en Michoacán, hay un menor de edad entre los detenidos

El operativo judicial avanza mientras las autoridades exploran posibles conexiones de los implicados con otros delitos en la región

Vinculan a proceso a seis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte 2025: Informe

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

ENTRETENIMIENTO

El eficaz aceite hecho con

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Thalía confiesa que arrojó jabón a la Diana Cazadora en CDMX junto con Yolanda Andrade: “Me arrepiento”

Pepe Aguilar sorprende al imponer una estricta regla económica a sus hijos tras la polémica con Emiliano

DEPORTES

Mundial 2026 en México: estas

Mundial 2026 en México: estas son las fechas oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA y los costos

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta