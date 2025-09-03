Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así fue su reacción al Premio a Funcionarios Públicos de la WEF

La presidenta de México compartió sus primeras reacciones tras recibir un premio a nivel internacional. | @Presidencia

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, se sumó a la lista de funcionarios que recibieron un reconocimiento por parte de la Water Environment Federation (WEF), al ser galardonadas con el Premio a Funcionarios Públicos que otorga dicha organización.

Recientemente, la institución difundió su lista anual de premios para funcionarios públicos. El evento busca destacar a aquellas figuras u organizaciones que han generado cambios positivos y duraderos en el entorno hídrico a nivel internacional, el premio considera aportes realizados en distintos ámbitos de gobierno: local, estatal o nacional.

La organización resaltó que el reconocimiento concedido a Sheinbaum incluye avances en normas para el acceso a agua limpia, desarrollo de políticas públicas, administración gubernamental y otras acciones que favorecen la gestión adecuada de este tipo de recursos.

Sheinbaum responde por galardón en proyectos hídricos

En un anuncio, la Water Environment Federation (WEF) informó que la presidenta Sheinbaum figuró entre las tres personas seleccionadas para recibir el Premio a Funcionarios Públicos, esto con base en su liderazgo y aportes en la transformación sostenible de dicho sector.

La organización internacional consideró que la administración de Sheinbaum es sobresaliente por integrar el conocimiento científico, la formulación de políticas y el trabajo conjunto con comunidades, lo que la ha posicionado como un ejemplo global en el manejo eficiente del agua.

Cabe destacar que, la WEF también incluyó entre los galardonados a Kimberly Neely DuBuclet, representante de Illinois, y a Joe Shekarchi, legislador en Rhode Island.

Crédito: Presidencia

Información en desarrollo...