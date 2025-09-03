Luisa María Alcalde celebra la reunión de Claudia Sheinbaum con Marco Rubio: “Relación sólida y fuerte”

(X/@LuisaAlcalde)

Claudia Sheinbaum recibió la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Se trató de la primera visita del funcionario a México, así como del representante de más alto nivel del gobierno de aquel país que hasta el momento se ha reunido con la mandataria. Al respecto, Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, celebró el encuentro.

Horas después del encuentro realizado en el Palacio Nacional, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) difundió una serie de imágenes, así como un mensaje de reconocimiento a la mandataria mexicana por el liderazgo regional que ha consolidado desde que asumió la presidencia en octubre de 2024.

“La presidenta Claudia Sheinbaum refrenda su liderazgo regional al dejar claro que la relación con Estados Unidos es sólida y fuerte, pues hay cooperación plena sin subordinación. Hoy, con nuestro vecino del Norte hay confianza mutua, respeto a nuestra soberanía y territorio, reciprocidad y responsabilidad compartida. El pueblo de México no podría estar mejor representado", escribió en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter.

La presidenta estuvo acompañada por miembros de su gabinete (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Marco Rubio viajó a México por primera vez durante la administración de Donald Trump con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo de colaboración para enfrentar a los grupos del crimen organizado que opera en la región. Dicho discurso ha sido constantemente refrendado por el presidente de su país.

Tras el encuentro a puerta cerrada, el secretario de Estado de origen cubano reconoció que “no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México”.

La cooperación ha sido reconocida por diversos funcionarios de los Estados Unidos, incluso por el gobierno de Donald Trump. Y es que en los últimos siete meses han tenido lugar acciones inéditas como las extradiciones masivas de integrantes del crimen organizado hacia el país del norte.

Marco Rubio reconoció la colaboración del gobierno de México (Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS)

A pesar de las buenas impresiones, Claudia Sheinbaum ha exigido mayor transparencia de parte de las autoridades estadounidenses sobre los acuerdos a los que capos como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López podrían acceder a cambio de su declaración de culpabilidad.

Información en desarrollo*