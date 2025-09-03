México

Javier Ceriani defiende a Emiliano Aguilar y arremete contra Pepe Aguilar: “Pocos hue..., deja de hacerle bullying a tu hijo”

El cantante acusó al periodista de generar odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas

Por Víctor Cisneros

Pepe Aguilar acusó a Ceriani
Pepe Aguilar acusó a Ceriani de generar odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas. (Infobae México / Jesús Avilés)

Pepe Aguilar libra más de una batalla. En medio de la crisis de imagen pública que enfrenta en días recientes tras una serie de declaraciones incendiarias de su hijo mayor, Emiliano Aguilar Treviño, el cantante sumó un nuevo episodio a su conflicto con el periodista Javier Ceriani.

A través de las plataformas de su oficina de prensa, Aguilar acusó a Ceriani de promover el odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas. La acusación derivó en una dura crítica del periodista contra el intérprete.

Ceriani criticó duramente a Pepe
Ceriani criticó duramente a Pepe Aguilar por señalarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela. (Javier Ceriani, YouTube)

La dura crítica de Javier Ceriani

En un video difundido el martes en su canal de YouTube, el argentino no solo llamó cobarde a Aguilar, sino que lo acusó de ser él quien hace bullying digital —una forma de violencia que se manifiesta a través de un abuso de poder y hostigamiento repetido — a su primogénito en defensa de su hija Ángela.

Los desencuentros entre Pepe Aguilar y Javier Ceriani se remontan a finales de 2023 e inicios de 2024, cuando el periodista reveló pruebas del noviazgo de Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau. Meses después, consignó en el programa Chisme No Like dos denuncias interpuestas contra el intérprete y su hija por despido injustificado.

Además, investigó el vínculo entre Ángela Aguilar y Josh Hall, jugador de la NFL cuya vida privada fue cuestionada tras denuncias de violencia e intimidación por parte de su expareja.

Familia Aguilar y Javier Ceriani
Familia Aguilar y Javier Ceriani se enfrentan en redes sociales. (Instagram)

Durante un diálogo con el creador digital Arturo Stransky, Ceriani negó encabezar una campaña de odio contra Ángela Aguilar. Desde su perspectiva, quien impulsa una campaña sucia es Pepe Aguilar, a quien acusó de usar sus recursos para desprestigiar a su hijo.

“Emiliano nunca salió a llorar, a decir: ‘no me hagan bullying’. Me ponen a mí en su canal de difusión como un tipo que puede estar haciéndole bullying a Angelita, cuando realmente los que hacen bullying son ellos. Yo soy periodista, ustedes son cantantes... Vos, Pepe Aguilar, tenés que subirte a un caballo y cantar. Esa es tu profesión. La mía es contar que Ángela se casó en secreto”, afirmó.

Defiende sus investigaciones

Otro punto de la conversación fue la defensa de sus investigaciones. Javier Ceriani aseguró que todo lo publicado en sus espacios fue confirmado por la familia Aguilar o por personas cercanas.

“Ni uno fue mentira. Gussy Lau lo confirmó Nodal... el jugador de fútbol lo confirmó la misma Ángela en (entrevista con) Adela Micha. Todos los noviazgos que yo conté de Ángela eran verdad. ¿Por qué el señor Pepe Aguilar me tiene que acusar a mí de bullying cuando el señor tiene una esposa que le hizo bullying a su hijo y él no tuvo los hue*** de decirle a Aneliz y a la hermana: ‘Son dos anormales, no se metan con mi hijo?’. No tenés huevos”.

Publicación de Emiliano Aguilar contra
Publicación de Emiliano Aguilar contra su padre. IG@emiliano_aguilar.t

Asegura que falló como padre

Finalmente, cuestionó la forma en que Pepe Aguilar ha abordado públicamente sus diferencias con Emiliano y las narrativas que ha intentado establecer en torno a los escándalos mediáticos de Ángela Aguilar:

“Dedícate a cantar y a criar bien a tus hijos. Evidentemente, los criaste para el cu**. Tómate un curso de cómo ser padre”.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha respondido públicamente a los señalamientos del periodista y creador digital. Sin embargo, ha reconocido que no descarta tomar acciones legales por difamación.

A finales de 2024, el tiktoker Javier Mata reveló haber sido advertido por el equipo legal del cantante sobre posibles acciones en su contra por una serie de videos críticos hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal.

