Beca Rita Cetina 2025: qué secundarias podrán participar en el programa a partir de septiembre

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre para que nuevos estudiantes de secundaria puedan incorporarse. Con esto, la iniciativa impulsada desde principios de 2025 ampliará su cobertura y beneficiará a más alumnos de nivel básico.

El programa otorga bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos a cada padre de familia, pero además, les entrega 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscrito. Para que el dinero se pueda cobrar de forma directa y sin intermediarios, se entrega a través de la Tarjeta Bienestar.

El objetivo de la beca es contribuir con un recurso monetario a estos alumnos para evitar la deserción escolar y así continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Qué secundarias podrán participar en la Beca Rita Cetina

Las secundarias que podrán participar en el registro de la Beca Rita Cetina en septiembre serán aquellas que sean públicas, pues cabe señalar que la iniciativa no está disponible en instituciones privadas.

Documentos para registrarse a la beca

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Etapas para registrarse a la Beca Rita Cetina en septiembre

La primera etapa para registrarse al programa serán las asambleas informativas que se llevarán a cabo en todas las escuelas secundarias públicas del país durante septiembre, con el objetivo de orientar a las familias sobre el proceso para acceder al programa. Para saber la fecha de la reunión en cada plantel, se recomienda consultar el cartel de convocatoria expuesto en la propia escuela.

Tras la realización de las asambleas, en la segunda etapa las familias podrán ingresar su solicitud a través del sitio www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre, una vez que sus hijas o hijos estén inscritos en una secundaria pública. El registro estará habilitado tanto para quienes se integran a primer grado como para estudiantes de 2.º y 3.er grado que aún no han recibido la beca.

En el caso de quienes desean inscribir a estudiantes de otros niveles de educación básica, se invita a seguir la información oficial que se anunciará en la página web y en redes sociales verificadas, donde se comunicará la apertura del siguiente periodo de registro. Aquellas familias que ya cuentan con la beca activa no necesitarán completar de nuevo el proceso de solicitud.