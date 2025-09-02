México

Peso mexicano cae con fuerza y el dólar comienza el día cotizando al alza

La divisa estadounidense avanzó casi medio punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Crédito: Infobae

El precio del dólar en México sube tras la apertura de mercados de este 2 de septiembre de 2025. El peso mantiene la tendencia negativa con la que terminó la sesión de ayer y durante las primeras horas del lunes retrocedió casi medio punto porcentual.

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 18,73 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,46% comparado con los 18,64 pesos de la jornada previa.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, la caída del peso mexicano se da tras la reactivación de los mercados estadounidenses luego del fin de semana largo a causa del feriado por el Día del Trabajo.

Al arranque de esta jornada los operadores redirigieron sus inversiones a activos de refugio tras una caída en los mercados bursátiles y de bonos globales, lo que provocó un retroceso del 91% en las divisas emergentes, como el peso mexicano, frente al dólar.

En tanto, los inversores están a la espera de conocer los datos clave del mercado laboral estadounidense en la semana, lo que permitirá una mayor claridad sobre la próxima reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, pos sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,37%; por el contrario en términos interanuales acumula aún una disminución del 3,09%.

Respecto de días previos, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó un descenso del 0,01%, mostrando últimamente una falta de continuidad en los resultados. La volatilidad de los últimos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en los últimos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

