“Un golpe a la democracia”: Loret de Mola acusa que el nuevo Poder Judicial está cooptado por Morena

(Jovanni Pérez/Infobae)

Carlos Loret de Mola, periodista que se ha caracterizado por criticar al oficialismo, dijo, el pasado lunes en su programa noticioso en el medio Latinus, que ese día tomaba posesión el nuevo Poder Judicial en México, por lo que se comenzaban a cerrar las puertas de la democracia y comenzaban a abrirse las del autoritarismo.

Dijo que no se debía olvidar que el nuevo Poder Judicial no era democrático, ni independiente, ni autónomo ni del pueblo, pues existía gracias a una doble trampa, un doble fraude electoral.

“El primero fue la sobrerrepresentación, Morena ganó en las urnas el 57% de los votos, pero les dieron el 73% de los diputados. El INE y el Tribunal Electoral, ya capturados por Morena, le quitaron 14 millones de votos a la oposición y se los pasaron a Morena. Con ese fraude, lograron la súper mayoría que necesitaban en el Congreso para aprobar la Reforma Judicial en la Constitución, y despedir a todos los jueces, magistrados y ministros, para luego hacer una elección y definir a los nuevos. Ahí vino el segundo fraude”.

De acuerdo con Loret de Mola, este segundo fraude fue que dijeron que iba a ser una elección para que el pueblo decidiera quienes serían sus jueces, magistrados y ministros.

“El pueblo no votó, votó solo el 10% de la gente, y además, con acordeones, Morena y el gobierno repartieron masivamente acordeones para decir por quién había que votar, para que ganaran los que ellos querían, y ganaron los que ellos querían, todos los que ellos querían”.

Loret de Mola acusó que los miembros del nuevo Poder Judicial pertenecen a Morena. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Aseguró que la elección judicial debió de haberse anulado por esta “evidente trampa”, pero de nuevo el INE y el Tribunal Electoral, capturados por Morena, hicieron como que no pasó nada.

“Así que lo de hoy, no es un nuevo Poder Judicial independiente, el 100% de los nuevos integrantes de la Suprema Corte vienen de las filas del régimen, el 100% de los que conforman el Tribunal de disciplina judicial, el segundo más importante, vienen de las filas del régimen, todos, y ahora vamos a ver cómo se va a poner”.

Dijo que en el régimen “se les queman las manos” por usar al Poder Judicial para procesar todas sus venganzas pendientes.

“No podemos hacer como que esto no está pasando, yo sé que muchos medios de comunicación ahorita hacen como si todo fuera normal, como si hubiera un relevo natural en el Poder Judicial, un relevo legítimo, no, esto es un atropello a la democracia, no podemos dejar de decirlo, no podemos normalizarlo, y no nos perdamos en nimiedades como que si hubo un ritual ancestral, o si al rato van a hacer el desplante demagógico de abrir las puertas de la Corte para que pase el pueblo, eso no tiene una importancia, son costumbre, creencias, símbolos, son formas, aquí lo grave es el asalto a la democracia, es que la Suprema Corte está integrada totalmente por gente que viene de Morena, y el Tribunal de Justicia está integrado totalmente por gente del Gobierno”.

Aseguró que el Poder Judicial ya era del Gobierno y eso era un golpe a la democracia. Pidió ver todas las dictaduras del mundo, donde los dictadores tienen capturada a la Suprema Corte, en cambio, en las democracias, la Suprema Corte le pone frenos a los apetitos de los presidentes y primeros ministros.

“¿Qué pasó hoy en México? Pues que hoy México se movió del lado de las dictaduras, ¿Estamos en una dictadura? No, pero claramente vamos hacia allá, pasito a pasito, para que no lo sintamos", concluyó.