Tren Interurbano México - Toluca: así avanza la obra en Vasco de Quiroga que conectará con la Línea 3 del Cablebús

Así avanza la construcción del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

El gobierno federal continúa con la obra del Tren Interurbano México - Toluca, el proyecto está por terminar las dos últimas estaciones que forman parte de la ruta para conectar el Estado de México con el poniente de la Ciudad de México. Uno de los puntos importantes es Vasco de Quiroga.

Esta estación beneficiará al pueblo de Santa Fe, además, facilitará que usuarios de la Línea 3 del Cablebús CDMX puedan transbordar al Tren El Insurgente. En Vasco de Quiroga se convertirá en un punto de conexión importante para la movilidad de los habitantes del poniente de la capital.

A través de redes sociales se dieron a conocer los más recientes avances de la construcción de la estación del Tren Interurbano. La cuenta @SntVTC especializada en movilidad compartió a Infobae México imágenes de cómo avanza la obra en Vasco de Quiroga.

Avanza construcción en Vasco de Quiroga del Tren Interurbano

Así luce el interior de la estación Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Según con lo que se puede apreciar en las imágenes —y lo compartido por el canal SNT Movilidad Urbana—, la estación está casi terminada, pues los trabajos se concentran en la colocación de señalética y accesos al público.

En cuanto a detalles de obra civil, su fachada y techado luce completo, los avances para conectar el sistema de catenarias continúan para iniciar con el proceso de electrificación con el tramo hacia Santa Fe, el cual brinda servicio en la actualidad.

Recientemente, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó que ajustes viales y en servicios de transporte público en la zona poniente de la Ciudad de México. Desde el 27 de agosto, la avenida Sur 122 en la alcaldía Álvaro Obregón experimenta reducción de carriles, permitiendo el paso de maquinaria y la continuidad de los trabajos de construcción.

(Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Avanza la obra del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

¿Cuándo abre el Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio?

El gobierno federal prevé concluir el último tramo del tren en 2025. El recorrido total supera los 57 kilómetros y conecta Zinacantepec con Observatorio. Cada tren tiene capacidad para 719 pasajeros y puede alcanzar velocidades de hasta 120 km/h, logrando el trayecto total en aproximadamente 39 minutos.

A cuatro meses de la esperada apertura, la terminal Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca exhibe avances notables en su construcción, mientras las autoridades mantienen el compromiso de concluir la obra antes de finalizar 2025.

Así luce la estación Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha intensificado el ritmo de los trabajos para cumplir con la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de entregar el proyecto en el plazo previsto.

A pesar de estos avances, las autoridades no han definido una fecha exacta para la apertura tanto del Tren Interurbano como de la renovada Línea 1 del Metro. Se estima que ambas obras podrían inaugurarse en diciembre, aunque esta previsión depende de la coordinación entre los distintos equipos de trabajo.

Estas son las estaciones del Tren Interurbano México - Toluca:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio