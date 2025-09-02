México

Premio FIL de Literatura 2025 para Amin Maalouf: una mirada crítica al progreso humano

Su obra invita a repensar identidad, migración y diálogo cultural en el mundo contemporáneo

Por Eduardo Marsan

Guardar
Amin Maalouf, premio de la
Amin Maalouf, premio de la FIL 2025. Cortesía

El escritor franco-libanés, Amin Maalouf, fue distinguido con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025.

Un galardón que reconoce no solo su trayectoria literaria, sino también su capacidad para analizar los desafíos contemporáneos de la humanidad.

El acontecimiento

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el autor reflexionó sobre el contraste entre los avances tecnológicos alcanzados en las últimas décadas y la persistente rigidez de las mentalidades sociales y políticas.

Maalouf, reconocido por obras como León el Africano, Las cruzadas vistas por los árabes, El viaje de Baldassare, El desajuste del mundo, Los desorientados e Identidades asesinas, advirtió que el progreso en áreas científicas y técnicas no ha sido acompañado por una evolución proporcional en la forma de pensar y convivir. En su discurso, subrayó que la humanidad ha avanzado en muchos dominios, pero no en las mentalidades, lo que mantiene abiertas heridas vinculadas al nacionalismo, la migración y las desigualdades culturales.

El jurado del premio destacó su narrativa lúcida y comprometida con los problemas del presente, así como su capacidad para tender puentes entre Oriente y Occidente. A través de su escritura, Maalouf ha explorado los dilemas de la identidad, la pertenencia y la memoria histórica, temas que adquieren relevancia en un mundo marcado por la polarización y el auge de discursos excluyentes.

Portada- Los desorientados, Amin Maalouf.
Portada- Los desorientados, Amin Maalouf. Cortesía

Literatura como herramienta

En Guadalajara, el novelista insistió en que la literatura no solo es un espacio para la creación estética, sino también un medio de sanación social y cultural. “La literatura puede ser un remedio”, señaló, en referencia a su potencial para despertar conciencia, promover la empatía y abrir debates que la política y la economía suelen relegar.

“Aunque ninguna nación, ninguna comunidad humana, ningún ámbito de civilización posea todas la virtudes ni cuente con todas las respuestas (...) ¿no deberíamos volver a plantearnos en profundidad la forma en que se gobierna nuestro mundo para prepararles a las futuras generaciones un porvenir más sereno, que no esté compuesto de guerras frías o calientes ni de luchas interminables por la supremacía?“. El laberinto de los extraviados. Occidente y sus adversarios (2024, ensayo).

Su perspectiva conecta con la misión de la Feria Internacional del Libro, uno de los encuentros literarios más importantes de habla hispana, que cada año convoca a escritores, editores y lectores de todo el mundo. El reconocimiento a Maalouf fortalece la vocación de la FIL como un espacio de encuentro entre culturas y de reflexión sobre el rumbo de las sociedades modernas.

Entre dos mundos

Nacido en Beirut en 1949 y nacionalizado francés, el autor ha vivido en carne propia el cruce de culturas y las tensiones de la migración. Esa experiencia personal lo llevó a abordar en su obra las fracturas entre tradición y modernidad, así como las consecuencias del desarraigo. Su mirada crítica sobre el presente parte de una premisa clara: el progreso material es insuficiente si no se acompaña de un cambio en la conciencia colectiva.

Al recibir el Premio FIL 2025, el escritor recordó que el siglo XXI enfrenta una paradoja: nunca antes la humanidad había tenido tantas herramientas para transformar la realidad, pero al mismo tiempo persisten conflictos que revelan la dificultad de superar prejuicios y rivalidades. Para Maalouf, la literatura tiene la tarea de narrar esos dilemas y ofrecer claves para entenderlos.

El galardón lo coloca en la lista de autores universales que han hecho de la palabra un puente hacia la reflexión crítica, invitando a repensar los límites del progreso y el papel de las mentalidades en la construcción de un futuro más justo.

Portada- El desajuste del mundo,
Portada- El desajuste del mundo, Amin Maalouf. Cortesía

Temas Relacionados

Amin MaaloufFeria internacional del Libro de GuadalajaraFIL Guadalajara 2025Literaturamexico-noticias

Más Noticias

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas activan el Plan Tlaloque en la CDMX

Autoridades atendieron 63 encharcamientos, caída de árboles y rescate de pasajeros

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

El temor y la prevención por la violencia en el estado marcaron el segundo día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026 en planteles de dicha región

Suspenden clases en Navolato tras

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

El periodista compartió en redes sociales la emoción de su nueva etapa profesional y el respaldo de sus colegas

¿Quién es Roberto Hernández? El

Sheinbaum responde a Vicente Fox tras reconocer el aumento al salario mínimo por AMLO

La declaración del ex presidente panista hacia el líder de Morena generó múltiples reacciones, entre ellas las respuesta de la actual gestión

Sheinbaum responde a Vicente Fox

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Sigue el minuto a minuto de lo que sucede este día previo a la prueba semanal del presupuesto

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en Navolato tras

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Reportan otro asesinato de un agente de la policía municipal en Culiacán, suman más de 47 uniformados abatidos

Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios por fuga de El Ponchis, ex socio de Los Chapitos

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Roberto Hernández? El

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Belinda explota con su hermano Ignacio Peregrín tras descubrir que NO se sabe sus canciones: “Qué idi*ta”

Así fue como Guana arrasó en el reto del líder en La Casa de los Famosos México 3 y Facundo terminó en la suite de sorpresa

Hijo de Ana María Alvarado reta a Adrián Marcelo a pelear en Supernova Strikers tras insultar a su madre: “Frente a frente”

DEPORTES

México vs Japón, este es

México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

Fórmula 1: cómo quedó el Campeonato Mundial de Pilotos después del GP de Países Bajos

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?