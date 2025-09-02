México

Fermín Muguruza reúne a más de 15 mil personas en el Monumento a la Revolución de CDMX tras desalojo en Multiforo Alicia

El artista español se presentó en la Ciudad de México, luego del concierto que fue cancelado a finales de mayo de este año por la presencia de la Guardia Nacional y elementos de la SSC

Por Omar Martínez

Fermín Muguruza ofreció un concierto
Fermín Muguruza ofreció un concierto en la Ciudad de México este domingo 31 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Fermín Muguruza ofreció un concierto masivo en el Monumento a la Revolución el pasado domingo 31 de agosto, donde se reunieron miles de personas.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó sobre la cifra de personas que reunió el cantante español en este sitio emblemático de la capital del país, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con datos de la dependencia capitalina, más de 15 mil personas se reunieron en el Monumento a la Revolución de la capital del país.

Cabe destacar que este concierto fue realizado luego de que el compositor europeo se presentó en el Multiforo Alicia el pasado viernes 30 de mayo, sin embargo este se vio interrumpido por la entrada de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes suspendieron el evento.

Más de 15 mil personas
Más de 15 mil personas asistieron al concierto del vasco en el Monumento a la Revolución. @CulturaCiudadMx

Tras tres meses de este hecho, Fermín Muguruza ofreció el concierto en el Monumento a la Revolución que reunió a más de 15 mil personas.

"Este evento fue una celebración de memoria, resistencia y colectividad, y una prueba más de que la cultura es un derecho que une causas y comunidades“, destacó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El concierto se llevó a
El concierto se llevó a cabo el pasado domingo 31 de agosto, donde diferentes artistas abrieron el evento musical. Foto: X/@CulturaCiudadMx.

La jornada comenzó con la presentación de Niña Dioz, rapera mexicana cuyas canciones como Mezcal, Libre y Cuando, cuando expresan mensajes de resiliencia, rebeldía y feminismo, logrando una conexión inmediata con el público.

Más adelante, Tijuana No! llevó al escenario su característico sonido, una mezcla de rock, punk, reggae y ska, con letras que abordan temas sociales como la pobreza y la migración.

En esta actuación, contaron con la participación de Ceci Bastida, quien remarcó el valor de la música como legado y forma de expresar mensajes sociales.

El cierre estuvo a cargo de Fermín Muguruza, músico vasco con una trayectoria que supera las cuatro décadas.

Sus canciones, centradas en la denuncia social, propiciaron un ambiente de reflexión y baile. Durante su presentación, el público ocupó el espacio con entusiasmo y alegría, reuniendo a familias y personas de distintas edades.

El evento musical reunió a más de 15 mil personas en este sitio de la capital del país. Crédito: X/@CulturaCiudadMx.

Breve historia de Fermín Muguruza

Fermín Muguruza nació en Irún, España, en 1963. Es músico, compositor y productor, reconocido por su papel central en la escena musical vasca y española.

Comenzó su trayectoria en los años ochenta como fundador y líder de Kortatu, una de las bandas precursoras del denominado rock radical vasco, fusionando punk con ska y letras de contenido político y social.

Tras la disolución de Kortatu en 1988, Muguruza formó Negu Gorriak junto a su hermano Iñigo Muguruza y Kaki Arkarazo.

Fermín Muguruza nació en España
Fermín Muguruza nació en España en 1963. Foto: Mariana Eliano.

Negu Gorriak amplió la fusión de géneros, incorporando rap, reggae y hardcore, y mantuvo un mensaje comprometido con la identidad vasca y las luchas sociales. El grupo se separó en 1996.

Desde entonces, Muguruza ha seguido una carrera en solitario, profundizando en la mezcla de estilos y colaboraciones internacionales.

Sus letras suelen abordar temas de justicia social, migración y defensa de los derechos humanos. Además de la música, ha trabajado como documentalista y productor, difundiendo la cultura vasca y apoyando causas sociales.

