México

Alejandro Sanz pasea por las calles de Puebla y nadie lo reconoce

El famoso cantautor español disfrutó de un recorrido por los rincones más emblemáticos de la ciudad antes de sus conciertos, mezclándose entre la gente sin que nadie notara su presencia en plena Angelópolis

Por Armando Guadarrama

Guardar
Alejandro Sanz recorre el centro
Alejandro Sanz recorre el centro histórico de Puebla sin ser reconocido por los transeúntes (IG)

El inicio de la gira mexicana de Alejandro Sanz en Puebla estuvo marcado por un hecho inusual: el reconocido cantautor español recorrió el centro histórico de la ciudad sin que los transeúntes lo identificaran.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Sanz mostró cómo transitó por las calles de la capital poblana, cruzándose con decenas de personas que no advirtieron su presencia, a pesar de encontrarse frente a él.

Durante su paseo, Alejandro Sanz visitó algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Callejón de los Sapos, el Barrio del Artista y la zona de San José.

Vestido de manera informal y acompañado por parte de su equipo, el intérprete de ‘Corazón partío’ aprovechó un espacio en su agenda para disfrutar de la arquitectura colonial y el ambiente cultural que distingue a la Angelópolis. Incluso se le vio en la Parroquia de Nuestro Señor San José, sin que nadie lo reconociera.

El cantante español y miembros
El cantante español y miembros de su staff visitaron lugares emblemáticos como el Callejón de los Sapos y el Barrio del Artista (IG)

La presencia de Sanz en Puebla responde a las dos fechas programadas de su gira ¿Y ahora qué?, que tendrán lugar los días 3 y 4 de septiembre en el Auditorio GNP.

Estos conciertos marcan el inicio de una extensa serie de presentaciones en México, con 24 fechas distribuidas entre septiembre y octubre.

Seis de estos conciertos se realizarán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para los cuales las entradas ya se encuentran agotadas. La misma situación se repite para sus tres presentaciones en Guadalajara y para dos de los tres conciertos previstos en Monterrey.

Todavía hay boletos disponibles para una de las funciones en Puebla, así como para las presentaciones en León, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Villahermosa, Tampico, Torreón y Veracruz.

Sanz inicia su gira mexicana
Sanz inicia su gira mexicana '¿Y ahora qué?' con dos conciertos en Puebla los días 3 y 4 de septiembre (IG)

En una entrevista reciente concedida a El Sol de Puebla, Alejandro Sanz compartió su percepción sobre la ciudad. Consultado sobre la posibilidad de dedicarle una canción a Puebla, el artista respondió que la titularía Susurros de Talavera. Al describir su experiencia en la ciudad, expresó: “Siento que las calles hablan, pero en voz bajita, como guardando secretos de siglos”.

La gastronomía local también ocupa un lugar especial en la relación de Sanz con Puebla. Aunque reconoce que el mole es un platillo que siempre disfruta, confesó que su predilección se inclina por el chilate de pancita.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

Según sus palabras: “Es de esos sabores que no solo se quedan en la boca, sino que te abrazan por dentro. Tiene algo que reconforta, como una canción que te sabes de memoria y nunca te cansas de escuchar”.

Temas Relacionados

Alejandro SanzPueblamexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

El delantero del Anderlecht no se presentará a la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos ante Japón y Corea del Sur

Esta es la razón por

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre: servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

CDMX entregará mochilas de vida por 40 años del terremoto de 1985 durante septiembre

Habitantes de unidades habitaciones de ocho alcaldías de la Ciudad de México se les será entregada esta mochila con diferentes artículos

CDMX entregará mochilas de vida

Asumen el cargo nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia tras rendir protesta en el Senado

El Senado destacó que 881 personas juzgadoras asumieron sus cargostras haber sido elegidas por voto popular

Asumen el cargo nuevos ministros

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

La historia de un joven coleccionista y el inesperado hallazgo de un mineral radiactivo cautivó a miles en redes sociales

Un niño de nueve años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Osiel Cárdenas

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

ENTRETENIMIENTO

Un niño de nueve años

Un niño de nueve años le regala una piedra de uranio al influencer Insulini

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Toy Story 30 aniversario en México: esta es la fecha en que comenzará la preventa de boletos

La Casa de los Famosos México: Jessica Segura, amiga de Mariana Botas, se conmueve por eliminación de la ‘Envinada’

Tras 17 años en TV Azteca, Alex B, hermano de Daniel Bisogno, regresa a la pantalla en otra televisora

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones