Alejandro Sanz pasea por las calles de Puebla y nadie lo reconoce

Alejandro Sanz recorre el centro histórico de Puebla sin ser reconocido por los transeúntes (IG)

El inicio de la gira mexicana de Alejandro Sanz en Puebla estuvo marcado por un hecho inusual: el reconocido cantautor español recorrió el centro histórico de la ciudad sin que los transeúntes lo identificaran.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Sanz mostró cómo transitó por las calles de la capital poblana, cruzándose con decenas de personas que no advirtieron su presencia, a pesar de encontrarse frente a él.

Durante su paseo, Alejandro Sanz visitó algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Callejón de los Sapos, el Barrio del Artista y la zona de San José.

Vestido de manera informal y acompañado por parte de su equipo, el intérprete de ‘Corazón partío’ aprovechó un espacio en su agenda para disfrutar de la arquitectura colonial y el ambiente cultural que distingue a la Angelópolis. Incluso se le vio en la Parroquia de Nuestro Señor San José, sin que nadie lo reconociera.

El cantante español y miembros de su staff visitaron lugares emblemáticos como el Callejón de los Sapos y el Barrio del Artista (IG)

La presencia de Sanz en Puebla responde a las dos fechas programadas de su gira ¿Y ahora qué?, que tendrán lugar los días 3 y 4 de septiembre en el Auditorio GNP.

Estos conciertos marcan el inicio de una extensa serie de presentaciones en México, con 24 fechas distribuidas entre septiembre y octubre.

Seis de estos conciertos se realizarán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, para los cuales las entradas ya se encuentran agotadas. La misma situación se repite para sus tres presentaciones en Guadalajara y para dos de los tres conciertos previstos en Monterrey.

Todavía hay boletos disponibles para una de las funciones en Puebla, así como para las presentaciones en León, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Villahermosa, Tampico, Torreón y Veracruz.

Sanz inicia su gira mexicana '¿Y ahora qué?' con dos conciertos en Puebla los días 3 y 4 de septiembre (IG)

En una entrevista reciente concedida a El Sol de Puebla, Alejandro Sanz compartió su percepción sobre la ciudad. Consultado sobre la posibilidad de dedicarle una canción a Puebla, el artista respondió que la titularía Susurros de Talavera. Al describir su experiencia en la ciudad, expresó: “Siento que las calles hablan, pero en voz bajita, como guardando secretos de siglos”.

La gastronomía local también ocupa un lugar especial en la relación de Sanz con Puebla. Aunque reconoce que el mole es un platillo que siempre disfruta, confesó que su predilección se inclina por el chilate de pancita.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

Según sus palabras: “Es de esos sabores que no solo se quedan en la boca, sino que te abrazan por dentro. Tiene algo que reconforta, como una canción que te sabes de memoria y nunca te cansas de escuchar”.