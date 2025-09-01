Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre: detienen a un hombre en Hidalgo Línea 3 por abuso sexual

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 1 de septiembre.

Debido a las actividades relacionadas al primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

La página oficial del Metrobús reportó que ya se regularizó el servicio en todas las líneas, esto luego de que durante la mañana se presentaran retrasos.

Adrián Rubalcava , director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron la detención de un hombre que realizó tocamientos indebidos a una mujer, los hechos ocurrieron en la estación Hidalgo de la Línea 3.

Detienen a hombre en la Línea 3 del Metro CDMX por abuso sexual

"En la estación Tasqueña L-2, un hombre en estado inconveniente fue detenido tras arrojar una botella de vidrio contra una de las pantallas del andén, provocando daños.Gracias a la pronta intervención de la policía del Metro @SSC_CDMX fue asegurado y presentado ante las autoridades competentes“.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, se llevó a cabo la detención de un hombre que dañó las instalaciones de la estación Tasqueña en la Línea 2 . Habría arrojado una botella de cristal contra una de las pantallas, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.

Detienen a un hombre en la Línea 2 del Metro CDMX

