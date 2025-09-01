México

Fiscalía de la CDMX logra condenas de 50 años por casos de secuestro en Iztapalapa y Benito Juárez

Autoridades judiciales dictaron penas ejemplares a tres personas por retener ilegalmente a víctimas en dos casos distintos, logrando la restitución de bienes y la negación de beneficios penitenciarios

Por Aura Reyna

Guardar
La Fiscalía de la CDMX
La Fiscalía de la CDMX sentenció a tres personas a 50 años de prisión por secuestro agravado y secuestro exprés en Iztapalapa y Benito Juárez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que tres personas fueron sentenciadas a 50 años de prisión por su participación en distintos casos de secuestro agravado y secuestro exprés con fines de robo, ocurridos en las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.

En el primer caso, dos individuos fueron condenados por retener de manera ilegal a trabajadores dentro de una bodega para robar mercancía.

En el segundo, un hombre fue declarado culpable de privar de la libertad a dos personas, con el objetivo de obtener dinero y un vehículo a cambio de su liberación.

Más detalles de los casos

Las sentencias incluyen multas, suspensión
Las sentencias incluyen multas, suspensión de derechos políticos y la negativa de beneficios sustitutivos de la pena, además de la restitución de lo robado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer caso, registrado el 16 de diciembre de 2023 en la colonia Barrio San Miguel, Iztapalapa, Jessica “N” y Mario “N” retuvieron de manera ilegal a trabajadores de seguridad privada dentro de una bodega, con el objetivo de robar mercancía.

Las víctimas fueron amagadas y despojadas de sus pertenencias. La pronta respuesta de la policía permitió rescatar a los trabajadores, recuperar lo robado y detener a los agresores.

Tras ser procesados, un juez dictó sentencia por el delito de secuestro exprés con fines de robo, imponiendo a ambos 50 años de cárcel, además de una multa económica.

También se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y se les negaron beneficios sustitutivos de la pena. La reparación del daño se tuvo por cumplida con la recuperación de la mercancía.

En un hecho distinto, ocurrido el 1.° de marzo de 2016 en la colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, Juan Carlos “N” participó en el secuestro de dos personas que se encontraban en un vehículo estacionado.

A cambio de su liberación, los agresores exigieron dinero y la entrega del automóvil. Las víctimas fueron liberadas tras el pago parcial del rescate.

Tras años de investigaciones, la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal de Juan Carlos “N”, quien también fue sentenciado a 50 años de prisión.

Además, deberá pagar una multa, restituir el dinero recibido y devolver el vehículo robado. Al igual que en el primer caso, se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y no podrá acceder a beneficios sustitutivos de la pena.

La FGJCDMX reiteró su compromiso de actuar con firmeza contra los delitos de secuestro en todas sus modalidades, con el objetivo de garantizar justicia y fortalecer la seguridad en la capital del país.

Temas Relacionados

FGEFGRFiscalía de la CDMX

Más Noticias

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

El hijo mayor de Pepe Aguilar desató una guerra mediática contra su padre, en la que sus medios hermanos y su cuñado han quedado involucrados

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos”

Desalojo en República de Cuba: adultos mayores en la calle, patrimonio en riesgo por gentrificación en la CDMX

Los afectados instalaron un campamento tras perder sus hogares y negocios; reclaman falta de apoyo oficial, denuncian violencia y robo durante el desalojo en el Centro Histórico

Desalojo en República de Cuba:

Resultados preliminares colocan a Julio Pérez al frente en elecciones de Pantelhó, Chiapas

Con 4 mil 580 votos, el candidato de Redes Sociales Progresistas de Chiapas encabeza el PREP en la región; la jornada electoral extraordinaria se llevó a cabo este domingo en un “ambiente de civilidad y paz”, informó el INE

Resultados preliminares colocan a Julio

Metro de la Ciudad de México refuerza medidas de seguridad para el regreso a clases 2025-2026

Niños, niñas y adolescentes iniciaron un nuevo ciclo escolar por lo que se espera que el transporte público se encuentre saturado durante esta primera semana

Metro de la Ciudad de

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el despliegue federal permitió confiscar armas y grandes cantidades de sustancias ilegales

Harfuch confirma decomiso de arsenal,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

Exgafe revela cómo El Mencho, líder del CJNG, escapó de un operativo militar en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos”

Emiliano Aguilar llama “pocos huevos” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

Las “cenizas” de Mariana Botas ya están en el altar de La Casa de los Famosos México 3: habitantes la despiden entre aplausos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

Mariana Botas se habría colocado mal su vestido y pruebas provocan burlas en redes: “Como Angelique Boyer”

¿Cuántos días estuvo realmente Mariana Botas encerrada en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey