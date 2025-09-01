Fiscalía de la CDMX logra condenas de 50 años por casos de secuestro en Iztapalapa y Benito Juárez

La Fiscalía de la CDMX sentenció a tres personas a 50 años de prisión por secuestro agravado y secuestro exprés en Iztapalapa y Benito Juárez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que tres personas fueron sentenciadas a 50 años de prisión por su participación en distintos casos de secuestro agravado y secuestro exprés con fines de robo, ocurridos en las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez.

En el primer caso, dos individuos fueron condenados por retener de manera ilegal a trabajadores dentro de una bodega para robar mercancía.

En el segundo, un hombre fue declarado culpable de privar de la libertad a dos personas, con el objetivo de obtener dinero y un vehículo a cambio de su liberación.

Más detalles de los casos

Las sentencias incluyen multas, suspensión de derechos políticos y la negativa de beneficios sustitutivos de la pena, además de la restitución de lo robado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer caso, registrado el 16 de diciembre de 2023 en la colonia Barrio San Miguel, Iztapalapa, Jessica “N” y Mario “N” retuvieron de manera ilegal a trabajadores de seguridad privada dentro de una bodega, con el objetivo de robar mercancía.

Las víctimas fueron amagadas y despojadas de sus pertenencias. La pronta respuesta de la policía permitió rescatar a los trabajadores, recuperar lo robado y detener a los agresores.

Tras ser procesados, un juez dictó sentencia por el delito de secuestro exprés con fines de robo, imponiendo a ambos 50 años de cárcel, además de una multa económica.

También se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y se les negaron beneficios sustitutivos de la pena. La reparación del daño se tuvo por cumplida con la recuperación de la mercancía.

En un hecho distinto, ocurrido el 1.° de marzo de 2016 en la colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, Juan Carlos “N” participó en el secuestro de dos personas que se encontraban en un vehículo estacionado.

A cambio de su liberación, los agresores exigieron dinero y la entrega del automóvil. Las víctimas fueron liberadas tras el pago parcial del rescate.

Tras años de investigaciones, la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal de Juan Carlos “N”, quien también fue sentenciado a 50 años de prisión.

Además, deberá pagar una multa, restituir el dinero recibido y devolver el vehículo robado. Al igual que en el primer caso, se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y no podrá acceder a beneficios sustitutivos de la pena.

La FGJCDMX reiteró su compromiso de actuar con firmeza contra los delitos de secuestro en todas sus modalidades, con el objetivo de garantizar justicia y fortalecer la seguridad en la capital del país.