El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia sesiones este 1 de septiembre con pérdida de 0,37%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el índice mexicano, que comienza la sesión de mercado del lunes 1 de septiembre con leves bajadas del 0,37%, hasta los 58.490,92 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el indicador con este dato corta la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores.

Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra una disminución 0,27%; por contra en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 15,69%. El índice BMV se sitúa un 1,24% por debajo de su máximo del presente año (59.225,48 puntos) y un 19,47% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

