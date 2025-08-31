México

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

La cantante sorprendió a miles de asistentes durante un concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran” en el estadio GNP Seguros en CDMX

Por Marco Ruiz

Shakira sorprendió a miles de asistentes durante un concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran” en el estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, al interpretar el clásico mexicano ‘Sombras’ acompañada de mariachi.

En este emotivo acto, la cantante colombiana ofreció un tributo a la memoria de Javier Solís, uno de los máximos exponentes de la música tradicional mexicana, y dedicó la canción a su padre, William Mebarak, quien enfrenta un delicado estado de salud. Shakira rindió homenaje a su progenitor, fortaleciendo así su vínculo con el público mexicano y la herencia de una de las figuras más representativas de México.

El homenaje incluyó una dedicatoria especial a William Mebarak, quien en los últimos meses ha atravesado complicaciones de salud derivadas de un diagnóstico de Alzheimer. El padre de la artista también fue intervenido previamente para colocarle una válvula cerebral a causa de hidrocefalia.

El entorno familiar de la cantante subrayó que ella se encuentra profundamente comprometida con el bienestar de su padre, a pesar de la exigente agenda internacional. La colombiana ha señalado múltiples veces la inspiración que representa su padre en lo personal y artístico.

El impacto de ‘Sombras’ y la conexión con México

La interpretación de ‘Sombras’ se ha posicionado entre los momentos más comentados de la gira internacional de Shakira, recibiendo ovaciones de pie y provocando lágrimas en numerosos asistentes. Portando un vestido tradicional y sombrero de ala, la artista dio voz a este reconocido tema, acompañada por un conjunto de mariachi en vivo.

“Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz”, entonó la colombiana, reafirmando su respeto por la música mexicana y la figura de Javier Solís. La ovación del público no tardó en llegar.

Por primera vez en esta gira, Shakira compartió el escenario con una artista femenina mexicana durante la interpretación, un hecho que formó parte de la segunda etapa de su tour por Latinoamérica. En su itinerario reciente han destacado conciertos en Charlotte —donde actuó junto al español Alejandro Sanz—, East RutherfordMontrealDetroit y Toronto, confirmando la proyección mundial de la cantante.

Una gira que refrenda su vínculo con América Latina: Shakira a punto de decirle adiós a México

El tour mundial “Las mujeres ya no lloran” ha mantenido a Shakira entre los artistas con mayor poder de convocatoria, con estadios llenos en países de América y Europa. El regreso de la intérprete a la Ciudad de México después de visitar ciudades estadounidenses y canadienses representa un punto de inflexión en la conexión de la cantante con sus seguidores latinoamericanos. Su repertorio incluye éxitos que han marcado generaciones y una serie de homenajes que reafirman su aprecio por la cultura mexicana.

