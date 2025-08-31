PRI no acudirá a la ceremonia de toma de protesta de la nueva SCJN en el Senado

El líder del PRI criticó de nueva cuenta el proceso electoral para renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó que las personas que integran su grupo parlamentario en el Senado no acudirán a la ceremonia de toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El anuncio fue confirmado por él mismo a pesar de los amagos sobre un posible acto de protesta.

En un video difundido en las redes sociales del PRI, el dirigente nacional advirtió que, por “congruencia política”, el grupo parlamentario del partido que encabeza no acudirá a la convocatoria realizada por la nueva mesa directiva de la Cámara Alta al considerar que el nuevo poder judicial es “el nuevo aparato al servicio del régimen”.

“El grupo parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa”, dijo ante la cámara.

El líder del PRI aseguró que el proceso para renovar el Poder Judicial fue "una farsa" (Twitter/@alitonorenoc)

El mensaje de Alito Moreno Cárdenas tuvo lugar días después de la agresión en contra del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña. Cabe recordar que en la conferencia de prensa que brindó después del altercado, advirtió que el grupo parlamentario de su partido estaría presente en la sesión del 1 de septiembre de 2025.

“No me equivoqué, me empujó primero y había un momento tenso. Es un cobarde, atacó a una compañera legisladora, una mujer, faltó al respeto, no solo a ella, a Federico Döring lo amenazó, ahí está públicamente (...) ¡Ahí nos vamos a ver! Ahí estaremos las y los legisladores del PRI para enfrentar con firmeza a quienes dinamitar la vida democrática del Congreso", declaró ante los medios de comunicación.

Hugo Aguilar Ortiz será el primer presidente de la nueva SCJN (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Senado tomará protesta a nuevos juzgadores el 1 de septiembre de 2025

El próximo 1 de septiembre de 2025, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rendirán protesta para encaminar las nuevas funciones que les fueron asignadas en las pasadas elecciones. El acto será resultado de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma por la que 881 cargos del Poder Judicial serán renovados este año.

El próximo 1 de septiembre, Hugo Aguilar Ortiz asumirá como presidente de la nueva SCJN. De igual manera, la Sala Superior estará conformada por Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Arístides Rodrigo Guerrero, así como Irving Espinosa Betanzo.