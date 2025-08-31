México

PRI no acudirá a la ceremonia de toma de protesta de la nueva SCJN en el Senado

Alejandro Moreno Cárdenas confirmó la ausencia de su grupo parlamentario a pesar de los amagos sobre un posible acto de protesta tras la agresión perpetrada en contra de Gerardo Fernández Noroña

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
El líder del PRI criticó
El líder del PRI criticó de nueva cuenta el proceso electoral para renovar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó que las personas que integran su grupo parlamentario en el Senado no acudirán a la ceremonia de toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El anuncio fue confirmado por él mismo a pesar de los amagos sobre un posible acto de protesta.

En un video difundido en las redes sociales del PRI, el dirigente nacional advirtió que, por “congruencia política”, el grupo parlamentario del partido que encabeza no acudirá a la convocatoria realizada por la nueva mesa directiva de la Cámara Alta al considerar que el nuevo poder judicial es “el nuevo aparato al servicio del régimen”.

“El grupo parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa”, dijo ante la cámara.

El líder del PRI aseguró
El líder del PRI aseguró que el proceso para renovar el Poder Judicial fue "una farsa" (Twitter/@alitonorenoc)

El mensaje de Alito Moreno Cárdenas tuvo lugar días después de la agresión en contra del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña. Cabe recordar que en la conferencia de prensa que brindó después del altercado, advirtió que el grupo parlamentario de su partido estaría presente en la sesión del 1 de septiembre de 2025.

“No me equivoqué, me empujó primero y había un momento tenso. Es un cobarde, atacó a una compañera legisladora, una mujer, faltó al respeto, no solo a ella, a Federico Döring lo amenazó, ahí está públicamente (...) ¡Ahí nos vamos a ver! Ahí estaremos las y los legisladores del PRI para enfrentar con firmeza a quienes dinamitar la vida democrática del Congreso", declaró ante los medios de comunicación.

Hugo Aguilar Ortiz será el
Hugo Aguilar Ortiz será el primer presidente de la nueva SCJN (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Senado tomará protesta a nuevos juzgadores el 1 de septiembre de 2025

El próximo 1 de septiembre de 2025, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rendirán protesta para encaminar las nuevas funciones que les fueron asignadas en las pasadas elecciones. El acto será resultado de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma por la que 881 cargos del Poder Judicial serán renovados este año.

El próximo 1 de septiembre, Hugo Aguilar Ortiz asumirá como presidente de la nueva SCJN. De igual manera, la Sala Superior estará conformada por Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Arístides Rodrigo Guerrero, así como Irving Espinosa Betanzo.

Temas Relacionados

PRISenadoSCJNElección JudicialNuevo Poder Judicialmexico-noticias

Más Noticias

Survivor México: quién gana el final de temporada hoy 31 de agosto

Durante cada eliminación y recompensa, los fans fueron haciendo sus teorías y suposiciones

Survivor México: quién gana el

Cuáles son las propiedades curativas de un jugo de betabel con limón y jengibre

Los ingredientes que se usan para elaborar este jugo tiene poderosos beneficios antioxidantes

Cuáles son las propiedades curativas

Detienen a militar en Quintana Roo por presunto abuso sexual contra niña menor de edad: pobladores queman garita

La menor vendía frituras y avisó a su familia que la seguían

Detienen a militar en Quintana

Así le puedes quitar lo rayado a tus lentes con un ingrediente de cocina

Una solución económica y sencilla permite restaurar la transparencia de los cristales, mejorando la visión

Así le puedes quitar lo

Pixar confirma ‘Coco 2’ bajo la producción de sus mismos creadores: cuándo se estrena la secuela que celebra el Día de Muertos

La noticia sorprendió a todos, ya que la productora Darla K. Anderson había descartado una continuación, pero Pixar decidió apostar por una nueva aventura llena de música y tradición mexicana

Pixar confirma ‘Coco 2’ bajo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Tormenta Junior” y

Quién es “Tormenta Junior” y de qué se le acusa al presunto líder del Cártel del Golfo

Dan prisión preventiva a “Tormenta Junior”, juez lo asegura en cárcel del Edomex

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, lo reclutaron Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quién gana el

Survivor México: quién gana el final de temporada hoy 31 de agosto

Pixar confirma ‘Coco 2’ bajo la producción de sus mismos creadores: cuándo se estrena la secuela que celebra el Día de Muertos

Estrenos imperdibles en septiembre, la lista de películas que no te puedes perder este mes en el cine

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Elaine Haro queda ‘chimuela’ al perder un diente en La Casa de los Famosos México, así fue el bochornoso momento

DEPORTES

Aaron Ramsey hace su primer

Aaron Ramsey hace su primer gol con Pumas: esta es la maldición que persigue al futbolista cada que anota

Faitelson criticó a Clara Brugada por los baches en el Maratón CDMX que afectaron a concursantes en sillas de rueda

50 mil dls vs 60 mil pesos: denuncian desigualdad corredores en silla de ruedas en el Maratón de la CDMX

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara