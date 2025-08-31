México

Gana Gato: jugada ganadora y resultado del último sorteo

El sorteo Gana Gato se realiza tres ocasiones por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2899 dada a conocer por la Lotería Nacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

Con 10 pesos puedes ganar
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato (Infobae/Jovani Pérez)

Pronósticos para la Asistencia Pública informó los resultados ganadores del sorteo Gana Gato de este 30 de agosto.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 30 de agosto.

Sorteo: 2899.

Premio mayor: 02, 05, 03, 01, 01, 04, 01 y 03.

Dinero entregado: $415,257.55 pesos.

El Gana Gato se hace tres veces en la semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 21:00 horas.

Que necesito para reclamar un premio de Gana Gato

Los resultados ganadores de Gana
Los resultados ganadores de Gana Gato (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de la lotería Gana Gato, sigue estos pasos principales:

Verifica que tu boleto tenga la combinación ganadora correspondiente al sorteo en cuestión. Puedes consultar los resultados en la página oficial de la Lotería Nacional, en la transmisión en vivo del sorteo o mediante la aplicación TuLotero que avisa si eres ganador.

Para cobrar el premio, acude a las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional con tu boleto ganador en buen estado (sin alteraciones). Presenta además identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM), CURP, RFC y comprobante de domicilio reciente.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo. Pasado este plazo, el derecho a cobrar caduca.

Para premios mayores, podrían solicitarte documentación adicional como la constancia de situación fiscal y tramitar el cobro ante notario público si aplica.

Ten en cuenta que los pagos pueden realizarse en efectivo o depósito bancario tras la validación del boleto y documentos entregados.

