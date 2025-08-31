México

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

La agresión ocurrió la mañana de este sábado en el municipio de Mulegé

Por Ale Huitron

Guardar
FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Un agente ministerial fue asesinado durante una agresión armada ocurrida la mañana de este sábado 30 de agosto en las instalaciones de la Unidad de Investigación del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

El ataque ocurrió en las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la comunidad de Bahía Tortugas del municipio de Mulegé.

Información extraoficial refiere que camionetas con civiles armados arribaron al sitio y abrieron fuego contra las instalaciones y hacia el comandante adscrito a la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Procuraduría.

Al respecto, la Mesa de Seguridad en Baja California Sur condenó los hechos y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del comandante asesinado.

“La Mesa de Seguridad en Baja California Sur condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos este sábado en la comunidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé donde se registró una agresión a las instalaciones de la Unidad de Investigación del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, resultando fallecido un comandante adscrito a la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de dicha dependencia", detalló en un comunicado.

Imagen ilustrativa. FOTO: OMAR TIJUANA/CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa. FOTO: OMAR TIJUANA/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades también reconocieron el compromiso y entrega del comandante en beneficio de la seguridad de la población, por lo que reiteraron que no habrá impunidad en los hechos.

Tras el ataque fueron implementadas acciones para lograr la ubicación de los responsables y se reforzó la presencia de seguridad en la zona.

“De esta manera, se reitera a la ciudadanía que estos actos de violencia no quedarán impunes. Por lo que se han desplegado acciones inmediatas para ubicar a las personas responsables y llevarlos ante la justicia, reforzando con ello la presencia de las corporaciones de seguridad en la zona”, informó la Mesa de Seguridad.

De acuerdo con reportes del Semanario Zeta, se trata del cuarto ataque realizado contra la Procuraduría del Estado, ya que además del asesinato del comandante, a quien identificó como Nabor Sánchez, han ocurrido otras agresiones que dejaron como saldo el homicidio del comandante del Centro de Operaciones estratégicas (COE), Ulises Omar Cota, así como del comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, Mario Quezada, ocurrido el 21 de junio, que también dejó otro agente lesionado.

Además, el pasado 20 de agosto ocurrió una agresión armada en la que resultó herido el agente del Ministerio Público, Humberto Gadiel Yee Avilés.

(Foto: Fiscalía de Baja California)
(Foto: Fiscalía de Baja California)

Este jueves se informó que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, solicitará la intervención del Gobierno Federal ante la violencia que persiste en la zona norte del estado, esto debido a enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa que comenzaron desde el mes de abril pasado.

El gobernador detalló que solicitará un mando especializado en seguridad e inteligencia para reducir la inseguridad.

Temas Relacionados

asesinato agente ministerialBaja CaliforniaBahía Tortugasataque armadoPGJENarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“La recaudación crece porque combatimos la evasión”, secretario de Hacienda presenta PEF 2026

Frente a legisladores de Morena, Édgar Amador Zamora adelantó detalles sobre el paquete económico que será presentado en septiembre

“La recaudación crece porque combatimos

Por qué dejar de ponerle azúcar al café es lo mejor que puedes hacer para tu salud

Estas son todas las ventajas que tiene tomar esta bebida en su estado natural

Por qué dejar de ponerle

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: Alexis Ayala, Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la placa

La Casa de los Famosos

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Disney+ México: Estas son las

Cómo usar el bicarbonato para oscurecer las canas: haz este sencillo remedio casero

Alternativa sencilla y económica que ayuda a mejorar el aspecto del cabello, favoreciendo la salud capilar

Cómo usar el bicarbonato para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados ingresan a hospitales

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: comienza la cena de nominados la noche de hoy 30 de agosto

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Mariana Botas estalla contra Elaine Haro tras enterarse de que siempre quiso ser cuarto noche: “Alta traición”

Facundo le confiesa a Mar Contreras que no quiere que se vaya de La Casa de los Famosos 3 pese a que la nominó

Dónde ver en streaming el live action de Lilo y Stitch, uno de los estrenos más esperados del 1 al 7 de septiembre

DEPORTES

Nacho Beristáin y su contundente

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: se termina el primer tiempo y la Máquina se con la ventaja

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro