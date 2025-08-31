Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Un agente ministerial fue asesinado durante una agresión armada ocurrida la mañana de este sábado 30 de agosto en las instalaciones de la Unidad de Investigación del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

El ataque ocurrió en las instalaciones del Ministerio Público, ubicado en la comunidad de Bahía Tortugas del municipio de Mulegé.

Información extraoficial refiere que camionetas con civiles armados arribaron al sitio y abrieron fuego contra las instalaciones y hacia el comandante adscrito a la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Procuraduría.

Al respecto, la Mesa de Seguridad en Baja California Sur condenó los hechos y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del comandante asesinado.

“La Mesa de Seguridad en Baja California Sur condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos este sábado en la comunidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé donde se registró una agresión a las instalaciones de la Unidad de Investigación del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, resultando fallecido un comandante adscrito a la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de dicha dependencia", detalló en un comunicado.

Imagen ilustrativa. FOTO: OMAR TIJUANA/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades también reconocieron el compromiso y entrega del comandante en beneficio de la seguridad de la población, por lo que reiteraron que no habrá impunidad en los hechos.

Tras el ataque fueron implementadas acciones para lograr la ubicación de los responsables y se reforzó la presencia de seguridad en la zona.

“De esta manera, se reitera a la ciudadanía que estos actos de violencia no quedarán impunes. Por lo que se han desplegado acciones inmediatas para ubicar a las personas responsables y llevarlos ante la justicia, reforzando con ello la presencia de las corporaciones de seguridad en la zona”, informó la Mesa de Seguridad.

De acuerdo con reportes del Semanario Zeta, se trata del cuarto ataque realizado contra la Procuraduría del Estado, ya que además del asesinato del comandante, a quien identificó como Nabor Sánchez, han ocurrido otras agresiones que dejaron como saldo el homicidio del comandante del Centro de Operaciones estratégicas (COE), Ulises Omar Cota, así como del comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, Mario Quezada, ocurrido el 21 de junio, que también dejó otro agente lesionado.

Además, el pasado 20 de agosto ocurrió una agresión armada en la que resultó herido el agente del Ministerio Público, Humberto Gadiel Yee Avilés.

(Foto: Fiscalía de Baja California)

Este jueves se informó que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, solicitará la intervención del Gobierno Federal ante la violencia que persiste en la zona norte del estado, esto debido a enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa que comenzaron desde el mes de abril pasado.

El gobernador detalló que solicitará un mando especializado en seguridad e inteligencia para reducir la inseguridad.