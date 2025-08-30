México

La Casa de los Famosos México En Vivo: redes estallan tras supuesta agresión física contra Abelito

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

Por Luis Angel H Mora

17:35 hsHoy

Abelito es comparado con un “mono” en La Casa de los Famosos México y surge indignación en redes sociales

Internautas y fanáticos del influencer expresaron furia en plataformas tras un intercambio de palabras originado en el Cuarto Día

Por Luis Angel H Mora

Abelito es comparado con un “mono” en La Casa de los Famosos México y surge indignación en redes sociales

La Casa de los Famosos México ya va para su quinta semana, y si bien las polémicas no han sido tan grandes como en temporadas pasadas, recientemente en redes sociales denunciaron un episodio que originó indignación y enojo entre los internautas. Especialmente entre los fans de Abelito, el influencer que ha conquistado al público mexicano con su participación en el reality.

13:36 hsHoy

Golpean a Abelito durante la fiesta

Redes estallan tras supuesta agresión física contra Abelito en La Casa de los Famosos México. (Vix)

En redes sociales, internautas se encuentran molestos ya que aseguran que Shiky y Mariana fueron responsables de un incidente donde Abelito fue golpeado.

Durante la fiesta del viernes por la noche, mientras todos estaban celebrando juntos, Shiky quiso jalar del brazo a Mariana Botas, pero ésta sostenía en su mano la cabeza de Abelito, por lo que en las cámaras del 24/7 se observa como si lo “jaloneara”.

“Aquí está el momento en que le pegaron a Abelito. Fue Shiky al jalar a Mariana, Mariana le estrelló su cabeza a Abelito”, “Shiky le jaloneo el pelo horrible a Abelito literal para expulsión directa”, “No me extrañaría que también lo haya planeado con Facundo, como lo que le hicieron a Aldo”, dicen en redes sociales.

13:28 hsHoy

Estos son los nominados tras la dinámica de salvación

(La Casa de los Famosos México)

El viernes por la noche Shiky se hizo acreedor del privilegio de salvación, por lo que pudo rescatar a Facundo de permanecer en la placa de nominados a salir del reality este domingo 31 de agosto.

Ahora los nominados son los siguientes. Uno de ellos abandonará la casa:

  • Alexis Ayala
  • Aaron Mercury
  • Aldo de Nigris
  • Mar Contreras
  • Mariana Botas
  • Abelito
  • Dalilah Polanco

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025realitytelevisaAbelitoMariana BotasFacundoAldo de NigrisViXmexico-entretenimiento

