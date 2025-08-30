La Casa de los Famosos México En Vivo: redes estallan tras supuesta agresión física contra Abelito

Ahora los nominados son los siguientes. Uno de ellos abandonará la casa:

El viernes por la noche Shiky se hizo acreedor del privilegio de salvación, por lo que pudo rescatar a Facundo de permanecer en la placa de nominados a salir del reality este domingo 31 de agosto.

Estos son los nominados tras la dinámica de salvación

“Aquí está el momento en que le pegaron a Abelito. Fue Shiky al jalar a Mariana, Mariana le estrelló su cabeza a Abelito”, “Shiky le jaloneo el pelo horrible a Abelito literal para expulsión directa”, “No me extrañaría que también lo haya planeado con Facundo, como lo que le hicieron a Aldo”, dicen en redes sociales.

Durante la fiesta del viernes por la noche, mientras todos estaban celebrando juntos, Shiky quiso jalar del brazo a Mariana Botas, pero ésta sostenía en su mano la cabeza de Abelito, por lo que en las cámaras del 24/7 se observa como si lo “jaloneara”.

En redes sociales, internautas se encuentran molestos ya que aseguran que Shiky y Mariana fueron responsables de un incidente donde Abelito fue golpeado.

La Casa de los Famosos México ya va para su quinta semana, y si bien las polémicas no han sido tan grandes como en temporadas pasadas, recientemente en redes sociales denunciaron un episodio que originó indignación y enojo entre los internautas. Especialmente entre los fans de Abelito , el influencer que ha conquistado al público mexicano con su participación en el reality .

