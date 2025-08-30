Joven recibe ataque por ondear la bandera de México en California: “Esto es América, baja tu bandera”

El video de TikTok muestra cómo una mujer en California es atacada por ondear la bandera mexicana, generando más de 2 millones de vistas y condenas hacia la agresora.

En un incidente que ha conmocionado a la comunidad en Ventura, California, una mujer latina fue objeto de un ataque xenofóbico que consideraron usuarios de redes sociales después de ondear la bandera de México frente a su negocio de artesanías, La Catrina Folk Art. La agresión, que fue grabada y difundida por Leylany Rodríguez, propietaria de la tienda, ha generado una ola de solidaridad y discusión.

El video, que se subió a TikTok en la cuenta “lacatrinitacrafts”, muestra el momento exacto en que una mujer, visiblemente alterada, se acerca a la joven de origen mexicano para cuestionarla de manera agresiva: “¿Por qué diablos estás ondeando una bandera mexicana en EEUU?”, le exige la agresora. La joven, con calma, responde: “Es lo que quiero hacer”, y agrega que su residencia en Estados Unidos “no importa” para levantar la bandera con orgullo.

La agresora no se detiene y, al notar que la joven no estaba dispuesta a entablar una discusión, se torna más hostil. “¿Por qué crees que no importa? Vives en EEUU”, insistió la mujer, antes de afirmar que no tendría “una buena razón” para ondear la bandera mexicana en el estado de California. La confrontación culminó con la mujer haciéndole un gesto obsceno de dedo medio y marchándose, mientras la joven respondía con un enérgico “¡Viva México!” al ser atacada.

Tras el incidente en Ventura, California, los usuarios de redes sociales expresan su apoyo a la joven y rechazan el ataque xenofóbico contra la cultura mexicana.

El video, que rápidamente se volvió viral, ha generado una ola de comentarios de apoyo hacia la joven y de condena hacia la actitud de la mujer agresora. El video cuenta ya con más de 2 millones de reproducciones en TikTok y ha provocado una fuerte respuesta de los usuarios, quienes no dudaron en expresar su enojo y respaldo. Mensajes como “A huev# no se dejen de los gringos”, “Viva México aunque les duela a esos perros”, y “Nuestra bandera se respeta en donde sea”, inundaron las plataformas sociales.

Los usuarios se unieron en defensa de la bandera mexicana y de la identidad latina, criticando el acto de intolerancia que, según ellos, no tiene cabida en una sociedad diversa como la estadounidense. Frases como “Eso mamona, defiende a nuestro país” o “Pinche güera desabrida, que se vaya a la chingad@ con todos los gringos” reflejan el fuerte sentimiento de rechazo hacia la actitud xenofóbica demostrada en el video.

La comunidad latina, especialmente en California, ha manifestado su repudio hacia el incidente y ha expresado su apoyo a la joven, quien se mostró firme y segura en su derecho a ondear la bandera de México en territorio estadounidense. Los defensores del acto consideran que levantar la bandera mexicana no solo es un símbolo de identidad cultural, sino también un acto de resistencia contra el racismo y la discriminación.

Algunos usuarios de redes sociales han destacado que este incidente refleja una problemática más amplia de xenofobia y discriminación racial en Estados Unidos, especialmente hacia la comunidad latina, que enfrenta constantemente ataques verbales y físicos debido a su origen.

Leylany Rodríguez, dueña de La Catrina Folk Art, también se ha convertido en un referente de la lucha por el respeto a las raíces mexicanas en California. Tras la viralización del video, Rodríguez aprovechó la ocasión para reafirmar el propósito de su negocio: ser un lugar donde se celebra la cultura mexicana y sus tradiciones. La tienda es conocida por promover la artesanía local y ofrecer productos que honran la riqueza cultural de México.

El incidente, aunque doloroso, ha servido para abrir un debate más amplio sobre la diversidad, la inclusión y el respeto a todas las culturas en una nación construida sobre la migración y la convivencia de diferentes etnias y nacionalidades.