En defensa de Pepe Aguilar, su hijo Leonardo se lanza contra su hermano Emiliano tras serie de indirectas

Crédito: IG, Pepe Aguilar - Leonardo Aguilar

La reciente publicación de Leonardo Aguilar en redes sociales ha reavivado la atención sobre el distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano Aguilar. En medio de la controversia generada por los señalamientos públicos de Emiliano hacia su padre, el joven cantante optó por compartir una imagen en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su hermano.

Durante los últimos días, el apellido Aguilar volvió a ser foco de atención tras un nuevo conflicto familiar, mismo que se intensificó cuando Emiliano Aguilar (hijo de su primer matrimonio) difundió videos en los que expuso supuestos malos tratos recibidos por parte de Pepe Aguilar. Estas declaraciones provocaron una ola de reacciones en la industria del entretenimiento, situando a la familia Aguilar en el centro de la atención mediática.

(Instagram)

La situación escaló aún más tras la intervención de “El Gordo” Aguilar, la mascota (perro) de Pepe, quien a través de una perfil creado para él, publicó una fotografía en tono de burla hacia los videos de Emiliano. Esta imagen fue posteriormente compartida por Aneliz Álvarez, esposa del intérprete de “Por unas monedas”.

La viralización de la fotografía del cuadrúpedo marcó un nuevo episodio en la disputa. Poco después, el medio hermano de Emiliano, Leonardo Aguilar, publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que se observa la pata de la mascota, acompañada de un mensaje que decía: “Buen día a todos, los tqm, sean felices”.

Como era de esperarse, pese a no tener un mensaje o comentario directo hacia el hijo mayor de Pepe, la publicación de Leonardo dio bastante de que hablar en redes sociales, donde propios y extraños interpretaron la imagen como una respuesta velada a su hermano mayor.

Publicación de Leonardo Aguilar con dedicatoria a su hermano, Emiliano. (Instagram/Leonardo Aguilar)

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar, ni el resto de los integrantes de la familia han emitido declaraciones públicas en torno a las acusaciones de Emiliano. El distanciamiento entre padre e hijo se ha hecho evidente y ambos han reconocido en distintas entrevistas que mantienen una relación distante desde hace tiempo.

En el ámbito personal, Pepe Aguilar ha formado una familia con sus otros tres hijos, pues como ya se mencionó, su primogénito, Emiliano Aguilar, nació de su relación con Carmen Treviño. Se desconoce mucha información sobre dicho matrimonio; sin embargo, se sabe que los cantantes se habrían conocido cuando estaban dando sus primeros pasos en la industria musical, durante el rodaje de un videoclip y habrían contraído nupcias en 1990.

(IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)

Posteriormente, el cantante contrajo matrimonio con Aneliz Álvarez, con quien tuvo a Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar.