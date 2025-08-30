CDMX: más de mil niños migrantes recibirán alimentos, agua y atención psicosocial

Save the Children México activará Estaciones Móviles de Asistencia Humanitaria y beneficiará a menores y a sus familias

La niñez migrante en la Ciudad de México enfrentará un nuevo respiro gracias a la puesta en marcha de Estaciones Móviles de Asistencia Humanitaria, impulsadas por Save the Children México, organización con amplia trayectoria en la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), México se ubica entre los 10 países con mayor número de solicitudes de asilo a nivel global, con alrededor de 80 mil peticiones en curso.

Este fenómeno ha intensificado la necesidad de atención humanitaria, en especial para niñas, niños y adolescentes que requieren acceso inmediato a servicios básicos y protección.

La estrategia de Save the Children busca atender de manera prioritaria a más de 1,350 niños y adolescentes migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, así como a cerca de 900 madres, padres y cuidadores.

A través de estas estaciones móviles se ofrecerá agua potable, alimentos, productos de higiene personal, información sobre rutas de protección y, de manera destacada, acompañamiento psicosocial para mitigar los efectos emocionales que atraviesa la infancia migrante.

La activación de Estaciones Móviles de Asistencia Humanitaria en la Ciudad de México ofrecerá apoyo vital a la niñez migrante, brindando alimentos, agua y atención psicosocial, en un contexto de creciente demanda de asilo en el país

Beneficiarios y Apoyo Humanitario para Niños, Adolescentes y Familias Migrantes

Además, el proyecto contempla la entrega de alimentos a albergues de la Ciudad de México con el fin de fortalecer su capacidad de atención ante la creciente llegada de población migrante.

También se desarrollarán capacitaciones en metodologías de protección infantil y estrategias de empoderamiento comunitario, con el objetivo de generar un impacto sostenible que trascienda la ayuda inmediata.

Capacitación y estrategias sostenibles para la protección infantil

Esta iniciativa se suma a una serie de esfuerzos de Save the Children en México que han beneficiado a miles de personas en situación de movilidad. La organización subraya que garantizar el bienestar de la niñez migrante es esencial para evitar riesgos como la desnutrición, la violencia, la explotación o la exclusión social.

Con estas acciones, Save the Children México reafirma su compromiso de colocar a la infancia en el centro de la respuesta humanitaria, trabajando junto a diversas instituciones y comunidades para construir entornos más seguros y con oportunidades para quienes han tenido que dejar sus hogares.

La activación de Estaciones Móviles de Asistencia Humanitaria en la Ciudad de México ofrecerá apoyo vital a la niñez migrante, brindando alimentos, agua y atención psicosocial, en un contexto de creciente demanda de asilo en el país

Save the Children reafirma su compromiso con la niñez migrante en México

Con estas medidas, la organización y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reafirman su compromiso de garantizar una mejor calidad de vida para los más vulnerables, asegurando que la ayuda no solo llegue de manera puntual, sino que también esté acompañada de estrategias que contribuyan al bienestar emocional y psicológico de los migrantes más jóvenes.