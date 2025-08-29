Noroña reclama a Gómez Leyva por no pronunciarse contra agresión de “Alito” en su contra: “Yo condené el atentado contra tu vida”

Tanto el periodista como el legislador se apalabraron en redes sociales. |Crédito: Cuartoscuro

Luego de estar en el ojo público, primero por darse a conocer que tiene una casa en Tepoztlán, Morelos, y luego por ser el protagonista de una pelea a empujones con el presidente nacional del PRI, Gerardo Fernández Noroña volvió a ser el centro de atención tras hacerse de palabras en redes sociales con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Fue por medio de la red social X que ambos personajes públicos se vieron envueltos en una discusión. Todo comenzó cuando Fernández Noroña reclamó al conductor de radio y televisión por no haber sido solidario con él, luego de las agresiones que sufrió de parte de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Noroña, quien pertenece al partido Morena, recordó que él, en su momento, había condenado el ataque a balazos que sufrió Gómez Leyva en diciembre del 2022, luego de que dos sujetos dispararan en diversas ocasiones a su camioneta blindada cuando se dirigía a su domicilio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón (AO).

El comentario de Noroña surgió luego de que el periodista cuestionara en distintos espacios los lujos que se le atribuyen al senador morenista, como poseer una camioneta Volvo, los viajes al extranjero en primera clase, y más recientemente, una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos.

(X @fernandeznorona)

“Por cierto, Ciro Gómez Leyva, yo condené enérgicamente el atentado contra tu vida. Tú te pintas de cuerpo completo al justificar la agresión y decir que la merezco. Efectivamente no somos iguales. Yo seguiré siendo solidario contigo si sufres una injusticia; tú eres un fascista”, dijo Noroña, quien apodó “centavero” a Gómez Leyva.

Tras el comentario, Gómez Leyva dijo estar decepcionado por los dichos del legislador, ya que, señaló, pensó que su condena al atentado que sufrió hace unos años había sido un gesto sincero y no una factura pendiente.

“En su desesperación, Noroña me reclama falta de solidaridad ante la ‘agresión’ de Alejandro Moreno. Dijo que él ‘condenó enérgicamente’ el atentado en mi contra. Vaya. Pensé que lo había hecho por convicción, no para venirlo a cobrar un día; pensé que era solidaridad, no inversión. Por lo demás, aquello fueron nueve balazos a la cabeza; lo del miércoles, unos pinches empujones”, posteó Gómez Leyva en la red social.