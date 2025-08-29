México

Conceden suspensión para evitar envío a EEUU del “Chalamán”, familiar de El Mencho y operador del CJNG

José Luis Sánchez Valencia fue detenido en Colima con fines de extradición por delitos contra la salud

Por Ale Huitron

La detención se ejecutó de
La detención se ejecutó de manera provisional con fines de extradición a EEUU. Foto: SSPC

José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, e identificado como familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, promovió un amparo para evitar su expulsión del país hacia los Estados Unidos.

Luego de emitir el recurso legal este miércoles, un secretario en funciones de juez federal del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional que impide su envío a EEUU.

La demanda de amparo, registrada con número de expediente 783/2025, fue promovida por la defensa del “Chalamán” contra posibles actos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y otras autoridades como la Presidencia de la República, para evitar su “expulsión o destierro”.

Se ordenó que el quejoso
Se ordenó que el quejoso sea notificado en el centro que se encuentra recluido. Foto: Captura de pantalla

Sánchez Valencia fue detenido el pasado lunes 25 de agosto en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez por parte de Fuerzas Armadas y elementos de seguridad federal.

Al ser localizado y luego de corroborarse su identidad, las autoridades cumplimentaron la orden de detención provisional con fines de extradición debido a que es requerido en EEUU por los delitos contra la salud y asociación delictuosa.

El “Chalamán” es identificado como uno de los principales operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar directo de “El Mencho” vinculado con la distribución de droga.

*Información en desarrollo...

