Cómo utilizar el café para hacer un tinte de cejas que las haga lucir más pobladas en minutos

El método casero reduce la exposición a químicos y facilita el cuidado personal en la rutina cotidiana

Por Jazmín González

Comparación entre ceja poblada y ceja definida, mostrando diferencias en grosor, forma y estilo para resaltar la mirada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cejas son una parte esencial del rostro porque cumplen varias funciones; principalmente, actúan como una barrera natural que ayuda a desviar el sudor, el agua y otros residuos lejos de los ojos.

Además, juegan un papel esencial en la expresión de emociones como sorpresa, enojo, tristeza o alegría, movimientos que resultan clave para la interacción social, ya que ayudan a transmitir estados de ánimo y reacciones sin necesidad de palabras.

Dichas razones aumentan la preocupación por mantener unas cejas bien definidas y con volumen, pero en algunas ocasiones es un desafío para quienes disponen de poco tiempo o recursos para el maquillaje diario, lo que motiva a muchas personas a buscar soluciones prácticas.

Comparación entre ceja poblada y ceja definida, mostrando diferencias en grosor, forma y estilo para resaltar la mirada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el café para crear un tinte de cejas que las haga lucir más pobladas

Dentro de las principales alternativas para mejorar la apariencia de las cejas se encuentran el maquillaje convencional, las mascarillas nutritivas, los tratamientos de crecimiento y el microblading, procedimiento que no es apto para todos los tipos de piel, por lo que existen algunos trucos caseros prácticos y accesibles.

Así se prepara un tinte casero para cejas a base de café:

Para preparar el tinte de cejas casero, solo se necesitan algunos ingredientes que suelen estar disponibles en la mayoría de los hogares, los cuales son:

  1. Una cucharada de café instantáneo.
  2. Una cucharada de cacao puro.
  3. Media cucharada de aceite de coco.
  4. Tres gotas de agua oxigenada de 10 volúmenes.
Cómo usar el café para tener unas cejas más pobladas. (Shutterstock)

Método de preparación:

Primero, se mezclan el café y el cacao hasta que ambos ingredientes se integren completamente. Luego, se añade el aceite de coco para lograr la consistencia deseada y, finalmente, se incorpora el agua oxigenada.

Una vez que la mezcla está lista se aplica sobre las cejas limpias con la ayuda de un cepillo y se deja actuar durante 10 minutos, posteriormente, se retira con un algodón húmedo.

Se recomienda repetir la aplicación cada 15 días para mantener el tono y la definición, de esa forma se podrá conservar el efecto deseado sin sobrecargar la piel ni el vello de las cejas.

Comparación entre ceja poblada y ceja definida, mostrando diferencias en grosor, forma y estilo para resaltar la mirada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que el uso de ingredientes naturales reduce la exposición a químicos agresivos presentes en algunos productos comerciales. Además, la aplicación es sencilla y no requiere experiencia previa, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes desean cuidar su imagen de manera práctica y sin complicaciones.

Antes de aplicar cualquier tinte casero, siempre se debe probar una pequeña cantidad del producto detrás de la oreja o en la parte interna del antebrazo para observar posibles reacciones como enrojecimiento, picazón o inflamación.

Comparación entre ceja poblada y ceja definida, mostrando diferencias en grosor, forma y estilo para resaltar la mirada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

