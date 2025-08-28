México

“Se me hace triste”: Andrea Legarreta teme que Erik Rubín se cruce con mujeres ‘aprovechadas’ tras su separación

La conductora comparte reflexiones inéditas sobre el bienestar emocional de su expareja

Por Zurisaddai González

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
Andrea Legarreta expresó en Ventaneando su deseo de que Erik Rubín, su expareja y padre de sus hijas, encuentre en el futuro a una nueva pareja que sea una buena persona, alejada de intereses materiales o actitudes abusivas.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre Erik?

La conductora de “Hoy” abordó con franqueza el tema de las nuevas relaciones tras la separación, y aclaró que, aunque ambos podrían iniciar una nueva etapa sentimental, aún no lo han hecho.

Durante la entrevista con Ventaneando, Legarreta compartió: “No pasa nada, al final los dos estamos en una situación donde podríamos hacerlo (tener pareja), sin embargo todavía no”.

La presentadora enfatizó que su mayor anhelo para Rubín es que, cuando decida abrirse a una nueva relación, lo haga con alguien que realmente valga la pena.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
“Lo que sí anhelo es que cuando se encuentre a alguien, que sea una buena persona, alguien que valga la pena, que no sea una persona abusiva”, declaró en el programa.

La preocupación de Legarreta por el bienestar de Rubín se hizo evidente al referirse a las motivaciones de algunas personas que podrían acercarse a él.

“Hay muchas chavas que están muy a las vivas, ¿no?, de querer de pronto figurar o aprovecharse, bajarles la lana o amor a cambio de qué, eso se me hace triste”, comentó y subrayó su deseo de que su expareja no se vea envuelto en relaciones con personas interesadas.

Andrea Legarreta y Erik Rubín
¿Qué ha pasado con Andrea y Erik?

La historia de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha sido seguida de cerca por el público desde que, en febrero de 2023, ambos anunciaron el fin de su matrimonio tras más de dos décadas juntos.

En ese momento, la pareja publicó un mensaje conjunto en redes sociales donde explicaron que su vínculo como pareja se transformaba, pero que su compromiso como familia y padres de Mía y Nina permanecía intacto.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia”, señalaron entonces.

Andrea Legarreta se fue de
Con el paso del tiempo, Legarreta ha ofrecido más detalles sobre los motivos que llevaron a la separación. En una reciente participación en el pódcast “Conquistas tu mundo”, la conductora explicó que la relación con el exintegrante de Timbiriche se fue desgastando gradualmente.

“Es una historia de dos. Cualquier relación, si no la alimentas, llega un punto en el que se vuelve costumbre”, reflexionó. Además, reconoció que su dedicación al rol de madre y la concentración de Rubín en su carrera profesional actuaron como factores de distanciamiento.

“Yo me volqué en mi rol de mamá, y creo que eso actuó como un distanciador significativo, mientras que él se concentró intensamente en su carrera laboral”, detalló.

Legarreta también compartió lo difícil que resultó dejar de verse como la esposa de Rubín, a pesar de que comprendía que la decisión era necesaria para ambos.

“Yo ya estoy parada en otro sitio. Me costó soltar el dejarme de ver como la esposa de Erik. Esta relación, esta historia, me dolió mucho, a pesar de que sabía que era quizás lo más sano”, confesó.

