Laura Itzel Castillo, próxima presidenta del Senado, asegura que trabajará con institucionalidad “sin declinar mis principios”

El grupo parlamentario de Morena eligió a la mujer que sustituirá a Gerardo Fernández Noroña en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta

Por Israel Aguilar Esquivel

Laura Itzel Castillo agradeció la
Laura Itzel Castillo agradeció la confianza y el apoyo de su bancada tras su elección para presidir la mesa directiva del Senado. (Crédito: X | @LauraI_Castillo)

El Senado de la República se perfila para el relevo de la mesa directiva en vísperas del inicio del segundo año de actividades legislativas. Laura Itzel Castillo, quien fuera parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ocupará la presidencia del organismo, adelantó que “trabajará con institucionalidad”, pero sin renunciar a sus principios.

Horas después de que senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligieran a Laura Itzel Castillo para sustituir a Gerardo Fernández Noroña en el cargo, la funcionaria dio a conocer sus primeras declaraciones. En una breve intervención ante medios de comunicación, celebró la llegada de mujeres al organismo directivo del Senado de la República.

“Voy a trabajar con institucionalidad, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda, apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional y las iniciativas que envíe la presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo”, mencionó.

Laura Itzel Castillo cuenta con
Laura Itzel Castillo cuenta con amplia trayectoria en partidos y movimientos de izquierda, donde también militó su padre Heberto Castillo

El nombramiento de Castillo Juárez atrae especial atención por la expectativa de su proceder en el cargo. Cabe recordar que durante el primer año de la LXVI Legislatura diversos políticos de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) tuvieron diferencias con el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña. Al respecto, dijo:

“Yo considero que la política debe ser un vehículo civilizatorio y parlamento viene de parlar, es decir de hablar. Puede haber discusiones muy fuertes, pero lo importante es que haya respeto”.

Por la mañana, el grupo parlamentario de Morena en el Senado eligió por unanimidad a la hija de Heberto Castillo para desempeñar el cargo de presidenta del Senado durante el siguiente año legislativo. Tras oficializar la decisión, en una publicación de la red social X, antes Twitter, reiteró que:

Heberto Castillo (derecha), padre de
Heberto Castillo (derecha), padre de Laura Itzel, fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador (ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

"Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo. Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México".

Otro de los sucesos celebraros por Laura Itzel Castillo fue la elección de mujeres para representar a Morena en la mesa directiva. Y es que en la elección, también se consideró el nombramiento de Verónica Camino Farjat, vicepresidenta; Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria; y María Martina Kantún Can, secretaria.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo Juárez es una arquitecta y política mexicana. Se ha desempeñado como diputada federal en varias legislaturas y formó parte del gabinete del Gobierno del Distrito Federal como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es reconocida por su activismo en temas de vivienda y desarrollo urbano. Es hija de Heberto Castillo, destacado ingeniero, político y luchador social mexicano. Laura Itzel Castillo ha estado vinculada a partidos de izquierda, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).

