México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 28 de agosto

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Por Omar López

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este jueves se pronóstica:

  • Una temperatura máxima de 25° a lo largo de la tarde
  • vientos de aproximadamente 14 km/h
  • La nubosidad será del 56%
  • Probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

A diferencia de otras zonas del país, la ciudad de Veracruz ha tenido pocas precipitaciones en la última semana.

El clima en la ciudad veracruzana

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes“. Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como “el más alegre del mundo”. Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de “carnem levare” (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoVeracruzClimamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

La modelo fue atacada en redes tras alabar a la eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

Se burlan de Priscila Valverde

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

El equipo vasco regresa al máximo torneo europeo tras una década de ausencia, con ocho rivales confirmados en la nueva fase de liga

Estos son los rivales del

Aspirante a rectoría de la BUAP se desmaya tras ser rechazado por falsificar documentos

El contendiente presuntamente habría presentado documentación falsa para el proceso

Aspirante a rectoría de la

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a delegación de Brasil y felicita a Lula Da Silva

El grupo encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin se reunió con la presidenta y miembros de su gabinete tras una serie de encuentros con empresarios y autoridades mexicanos

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio

Valor de cierre del dólar en México este 28 de agosto de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre permitió que el padrastro

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

Desmantelan narcolaboratorio e incautan casi 76 kilos de marihuana y drogas sintéticas en Jalisco

FGR va por judicializar el caso de Emilio Zebadúa: el hombre siniestro en la “Estafa Maestra” de Peña Nieto

Incautan arsenal y explosivo improvisado en campamento clandestino de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Se burlan de Priscila Valverde

Se burlan de Priscila Valverde por decir que Ninel Conde es un ícono cultural mexicano que debería estar en los libros

Junior H afirma que no pretende desafiar a las autoridades en los conciertos de su nueva gira: “Son shows familiares”

Emiliano Aguilar da un gancho a su hermana Ángela: promueve pelea contra Yahritza y Su Esencia “por el perdón de México”

Tito Double P en el Palacio de los Deportes: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

DEPORTES

Estos son los rivales del

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial

Real Madrid confiesa su interés por Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano; esto dijo su representante

¿Ninguneo a la Liga MX? Pese a buen momento con Tigres, Ángel Correa queda descartado con la Selección Argentina