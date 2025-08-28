México

Alito Moreno contra Noroña: estos son los otros priistas involucrados en la pelea

Aunque morenistas y trabajadores del Senado intentaron calmar la discusión que llegó a los golpes, poco pudieron hacer y con el pretexto de “reclamar su derecho a hablar”, integrantes del PRI quedaron exhibidos

Por Jaqueline Viedma

Crédito: @AndreaChavezTre
El zafarrancho que se armó en el Senado de la República este miércoles 27 de agosto de 2025, acaparó los reflectores de medios de comunicación, además de ser motivo de debate y criticas en redes sociales, la situación no es para menos, debido a que el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, jaloneó a Gerardo Fernández Noroña, la pelea también terminó con un trabajador del recinto golpeado.

Además, ya con la pelea encendida, legisladoras y legisladores intentaron calmar la pelea y proteger a Noroña para que saliera de la confrontación; sin embargo, diputados federales del PRI se sumaron para intentar golpear al morenista y propinarle uno que otro golpe a Emiliano González, quien es trabajador cercano a la Mesa Directiva del Senado.

Luego de que Alito Moreno no alcanzara a Noroña, se puede ver a un político seguir al morenista, el legislador en cuestión es Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado por Chiapas hasta 2027, quien sí logró jalar al presidente de la mesa directiva del recinto, por lo que le alcanzó a propinar un manotazo en la cabeza.

Mancilla es frenado por legisladores para dar tiempo a que Noroña pudiera alejarse del lugar de la pelea. Mientras tanto, en otros videos se puede ver a Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado federal por Tabasco, aprovechar que Emiliano González se encontraba en el suelo para, al menos por lo que se puede ver en las grabaciones, golpearlo, por lo que una de las legisladoras grita “¡Oye, cabrón no le pegues!”.

Rubén Moreira también empujó al
Rubén Moreira también empujó al trabajador del Senado.

Otro de los diputados del tricolor involucrado es Rubén Moreira, quien se sumó al empuje de Alito Moreno contra Emiliano González y una vez que ya estaba en el suelo, se acerca hacia el trabajador y lo señala al tiempo que le dice algo inaudible para las cámaras que captaron el momento.

Habrá denuncia por la agresión de los priistas, advierte Noroña

“Yo estaba terminando de cantar el himno en una sesión de la Comisión Permanente que daba por terminados trabajos este año legislativo. ¿Cómo en condición... de qué? Pues en condición de que me golpearan, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente. Esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos", afirmó Noroña luego del altercado.

A través de X la senadora morenista Andrea Chávez se pronunció en su cuenta oficial, reprobando lo sucedido, “el cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso”.

Ante las agresiones físicas que le propinaron senadores del PRI al trabajador del recinto, Emiliano González, Chávez puso a su disposición apoyo legal, “en este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por Alito Moreno”.

