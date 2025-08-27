Noroña exige el desafuero de Alito Moreno tras altercado en el Congreso (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Gerardo Fernández Noroña informó que denunciará a Alejando Alito Moreno tras la agresión sufrida la tarde de este miércoles 27 de agosto en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El presidente de la mesa directiva del Senado y la Comisión Permanente expresó en conferencia de prensa que Morena solicitará el desafuero de Alito.

Además, agregó que no solo buscarán esta sanción contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que también pedirán el desafuero de los legisladores priistas involucrados en el altercado.

“Emiliano González González presentará la denuncia hoy mismo y yo también. Por supuesto que en mi condición de presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Senadores, en esa condición fui agredido. Pues si no es que nos encontramos en la calle y empezaron a reclamarme algo”, expresó en el Senado.

Argumentó que fue agredido en su condición como presidente de la Comisión Permanente, así que agregó lo siguiente: “Yo estaba terminando de cantar el himno en una sesión de la Comisión Permanente que daba por terminados trabajos este año legislativo. ¿Cómo en condición... de qué? Pues en condición de que me golpearan, en mi condición de presidente de la Comisión Permanente. Esa es la razón por la que me agreden. Es gravísimo, es un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. ¿Qué procede? Pueden presentar las denuncias y le corresponde a la fiscalía solicitar el desafuero. Y cuando esto se haga, procederemos", puntualizó.

A través de su cuenta oficial de X condenó los hechos y aseguró que lo que sufrió fue una agresión, también lamentó que Emiliano González González, su colaborador de su equipo, resultó con heridas tras ser golpeado.

“Muy grave que los medios estén hablando de un enfrentamiento, cuando todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona y una golpiza en el suelo a Emiliano González González, que tiene lesiones serias y le rompieron el equipo”, publicó.

Así fue la agresión de Alito Moreno a Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), protagonizó un episodio de violencia física en el pleno del Senado de la República al agredir a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva y de la Comisión Permanente, así como a otros presentes que intentaron intervenir. El incidente quedó registrado en numerosos videos y generó reacciones inmediatas entre los legisladores.

La confrontación se desató cuando, tras la entonación a capella del Himno Nacional Mexicano en el Salón de Sesiones de la Casona de Xicoténcatl, Moreno Cárdenas se aproximó a la mesa directiva y se colocó detrás de Fernández Noroña. Al concluir el acto protocolario, el dirigente priista reclamó enérgicamente al presidente por no haberle concedido el uso de la palabra, exclamando con voz alterada: “¡Te estoy pidiendo la palabra!”.

La tensión escaló rápidamente cuando Dolores Padierna intentó apartar a Noroña del lugar, pero Moreno lo sujetó con fuerza del brazo para impedirle retirarse.El forcejeo incomodó visiblemente a Fernández Noroña, quien respondió con un grito: “¡No me toques!”. En ese instante, Moreno lo empujó con la aparente intención de derribarlo y continuó profiriendo amenazas e insultos. Entre los gritos del dirigente priista se escucharon frases como: “¡Te parto tu ma**e, cabr*n! ¡Te rompo tu ma**e! ¡Eres un p*to, cabr*n! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la chin**da”.

Mientras Noroña era retirado de la escena, la situación se agravó cuando Emiliano González González, identificado por fuentes del Senado consultadas por Infobae México como miembro del equipo de Noroña, intervino para calmar los ánimos y también fue empujado por Moreno.