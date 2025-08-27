México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo será el siguiente pago del año?

Durante agosto las beneficiarias recibieron su cuarto depósito del año

Por César Márquez

Mujeres con Bienestar Programas Sociales
Mujeres con Bienestar Programas Sociales Edomex entrega de tarjetas (Gob. Edomex)

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno del Estado de México que busca ayudar a través de un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales a jóvenes y adultas de 18 a 63 años de edad que vivan alguna situación de vulnerabilidad.

El propósito central del programa es elevar el nivel de ingresos y mejorar la calidad de vida de las beneficiarias. Mujeres con Bienestar no solo contempla la entrega de recursos económicos, sino que también ofrece una red de prestaciones sociales orientadas al desarrollo integral. Entre los beneficios adicionales se encuentran el acceso a seguro médico, asesorías psicológicas y financieras, así como descuentos en el transporte público, lo que amplía el alcance del apoyo más allá del simple depósito bimestral.

¿Cuándo será el siguiente pago de Mujeres con Bienestar?

De acuerdo en como se ha manejado el calendario de distribución y tomando en cuenta que los depósitos se realizan cada dos meses, el siguiente pago de Mujeres con Bienestar será durante el mes de octubre, este corresponderá al quinto del año.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, así como Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia. Además, para cualquier duda o aclaración sobre el programa, la dependencia pone a disposición la línea telefónica 55 9370 0924.

  1. Enero-febrero (entregado)
  2. Marzo-abril (entregado)
  3. Mayo-junio (entregado)
  4. Julio-agosto (entregado)
  5. Septiembre-octubre (sin entregar)
  6. Noviembre-diciembre (sin entregar)
La Secretaría de Bienestar del Estado de México organiza los pagos en cinco grupos, definidos por la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

¿Cómo se distribuyen los pagos de Mujeres con Bienestar?

En cuanto al proceso de distribución, la Secretaría de Bienestar del Estado de México organiza los pagos en cinco grupos, definidos por la primera letra de la CURP de cada beneficiaria. Esta segmentación permite una entrega ordenada y evita aglomeraciones o retrasos en la dispersión de los recursos. A diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no publica un calendario bimestral fijo para los depósitos, por lo que las fechas exactas pueden variar y no se anuncian con antelación

  • Grupo 1: De la letra A a la D
  • Grupo 2: De la letra E a la H
  • Grupo 3: De la letra I a la M
  • Grupo 4: De la letra N a la R
  • Grupo 5: De la letra S a la Z
El propósito central del programa es elevar el nivel de ingresos y mejorar la calidad de vida de las beneficiarias

Por otra parte, para saber si el depósito ya fue realizado, las beneficiarias cuentan con varias opciones gratuitas de consulta. Pueden ingresar a la página oficial del programa (https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx) utilizando su correo electrónico y contraseña, revisar la aplicación móvil de Mujeres con Bienestar, enviar la palabra “Saldo” vía WhatsApp al número 525593372498, o acudir a cualquier cajero automático bancario, aunque en este último caso podrían aplicarse comisiones según la institución financiera.

