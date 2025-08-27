Lluvias CDMX: activan doble alerta para la tarde y noche de hoy miércoles 27 de agosto

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto. Crédito: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto en la mayor parte de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este miércoles en sus redes sociales oficiales.

Protección Civil señaló que se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto, las cuales podrían estar acompañadas de fuertes lluvias.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías afectadas o vivir en ellas.

Las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo, informó Protección Civil. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia de la Ciudad de México emitió doble alerta por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto.

En las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza, se emitirá la alerta amarilla por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto.

En tanto, las alcaldías: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, será activada la alerta naranja por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto.

Debido al pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto y que podrían estar acompañadas de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos dio a conocer las recomendaciones y peligros asociados.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 27 de agosto:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 27 de agosto será a las 12:00 a la medianoche del jueves 28 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Estas alcaldías de CDMX tendrán alerta amarilla para la tarde y noche de hoy 27 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Activan alerta naranja en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.