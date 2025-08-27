México

Lluvias CDMX: activan doble alerta para la tarde y noche de hoy miércoles 27 de agosto

Protección Civil advirtió que las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo en la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto. Crédito: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto en la mayor parte de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este miércoles en sus redes sociales oficiales.

Protección Civil señaló que se esperan fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto, las cuales podrían estar acompañadas de fuertes lluvias.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías afectadas o vivir en ellas.

Las fuertes lluvias podrían estar
Las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo, informó Protección Civil. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia de la Ciudad de México emitió doble alerta por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto.

En las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza, se emitirá la alerta amarilla por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto.

En tanto, las alcaldías: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, será activada la alerta naranja por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto.

Debido al pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto y que podrían estar acompañadas de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos dio a conocer las recomendaciones y peligros asociados.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 27 de agosto:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 27 de agosto será a las 12:00 a la medianoche del jueves 28 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Estas alcaldías de CDMX tendrán
Estas alcaldías de CDMX tendrán alerta amarilla para la tarde y noche de hoy 27 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Activan alerta naranja en estas
Activan alerta naranja en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 27 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Temas Relacionados

Clima CDMXCDMXLluviasFuertes lluviasLluvias fuertesLluvias CDMXClimamexico-noticias

Más Noticias

Quién es el trabajador del Senado que fue golpeado por Alito Moreno: Andrea Chávez le ofrece apoyo legal

Pese a la intervención de personal y senadoras que se encontraban en la tribuna, el líder del PRI no se detuvo

Quién es el trabajador del

Desmantelan punto de operación del CJNG en Guanajuato y localizan a dos adolescentes con reporte de desaparición

Las menores de edad recibieron atención médica pero fallecieron más tarde

Desmantelan punto de operación del

Noroña exige el desafuero de Alito Moreno tras altercado en el Congreso

El episodio reavivó la discusión sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad de los legisladores en México.

Noroña exige el desafuero de

Rodrigo Huescas clasifica a la Champions League con FC Copenhague

La proyección internacional de los futbolistas nacionales abre nuevas expectativas para el fútbol mexicano en Europa

Rodrigo Huescas clasifica a la

Línea 3 del Mexicable: estos son los avances de las estaciones que conectarán con el Metro Cuatro Caminos

La Semov Edomex compartió detalles de los avances que tienen seis estaciones de la línea

Línea 3 del Mexicable: estos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran casa en la Roma

Aseguran casa en la Roma presuntamente ocupada por la Unión Tepito y capturan a un hombre

Reportan cateo de la vivienda del “Delta 1″, líder criminal de “La Línea” ejecutado en Ciudad Juárez

“Ya párenle de buscar”: localizan con vida a dos taxistas en Jilotepec, Edomex, tras presunto secuestro

Israel Vallarta vacaciona en Tamaulipas a casi 20 años del montaje en el caso Cassez-Vallarta

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mariana Botas recibe sudaderas la tarde de hoy 27 de agosto

Tras años de rumores, Pedro Damián, productor de Rebelde, aclara supuesto amorío con Dulce María

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar darán concierto gratis por el Grito de Independencia en Guadalajara

Survivor México: quién sale eliminado hoy 27 de agosto

Quién es Paty ‘La Cabezona’, la nueva integrante de La Casa de los Famosos 3 que aterrorizó a los habitantes

DEPORTES

Rodrigo Huescas clasifica a la

Rodrigo Huescas clasifica a la Champions League con FC Copenhague

Checo Pérez revela que Max Verstappen fue el primer piloto en felicitarlo tras su regreso a la Fórmula 1

Gato Ortiz lanza mensaje tras polémica arbitral en el Atlas vs América

San Jose Earthquakes lanza jersey conmemorativo inspirado en la playera del Tri en Francia 98

Tachan a Héctor Herrera de no apoyar a talentos mexicanos por falta de dinero