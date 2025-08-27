México

¿Historia en la pista?: Embajador de EEUU en México aplaude el regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1

El diplomático destacó que el nombramiento simboliza un importante vínculo de colaboración entre México y Estados Unidos

Por Alejandra Zúñiga

Embajador Ron Johnson celebra regreso
Embajador Ron Johnson celebra regreso del ‘Checo’ Pérez a Fórmula 1 Crédito: Reuters-Cuartoscuro

El 25 de agosto se confirmó que el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez regresaría a las competencias en el sector del automovilismo, lo anterior a nivel internacional pues se anunció su llegada para la temporada 2026 como piloto de Cadillac, en la Fórmula 1.

Ante la conmoción por el anuncio, el piloto mexicano recibió múltiples mensajes de felicitación por su nueva etapa. Entre ellos destacó la publicación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien expresó públicamente sus buenos deseos para el mencionado.

En su cuenta oficial, la fórmula 1 informó sobre la incorporación de Pérez y Valtteri Bottas al nuevo equipo que debutará la próxima temporada. Con dichos elementos, la escudería estadounidense apuesta por pilotos con trayectoria y experiencia para su primer año ‘debut’ en competencia.

Así fue el mensaje del Embajador a ‘Checo’ Pérez

Desde la plataforma de ‘X’, el diplomático estadounidense dedicó unas palabras a ‘Checo’ Pérez con motivo de su incorporación a Cadillac en Fórmula 1. En su mensaje, el diplomático felicitó al corredor mexicano por este nuevo paso en su carrera deportiva y le deseó éxito en la próxima etapa.

La publicación estuvo acompañada por un clip introductorio publicado por la propia Fórmula 1 para anunciar oficialmente el ingreso de Pérez al equipo y teniendo como compañero de equipo al finlandés Valtteri Bottas.

El piloto mexicano correrá con Cadillac para la siguiente temporada. Crédito: X/Sergio Pérez

Johnson destacó la importancia de la integración del piloto al equipo estadounidense Cadillac, señalando que este acontecimiento simboliza la sólida relación y colaboración en el ámbito deportivo entre México y Estados Unidos.

Además, destacó que la presencia de un mexicano en una escudería norteamericana no solo representa un logro individual, sino que también fortalece los vínculos entre ambas naciones en escenarios internacionales como la Fórmula 1.

“¡Historia en la pista! Me entusiasma ver a @SChecoPerez unirse a @Cadillac_F1 en la Fórmula 1. Un reflejo orgulloso de los lazos: dos naciones que ganan juntas, dentro y fuera de la pista. Así como nuestros países hacen historia a través de la integración, también lo hace el automovilismo. ¡Les deseo el mayor de los éxitos!“, escribió el embajador estadounidense.

Como parte de las primeras declaraciones, el corredor mexicano explicó que su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac fue motivado por el atractivo integral del proyecto, más allá de buscar solo podios o puntos.

Además, señaló que volverá a manejar un auto de F1 antes de fin de año como parte de su adaptación, y confía en estar listo para el inicio de la temporada. Checo regresará oficialmente en el Gran Premio de Australia 2026, tras un año alejado de las carreras.

