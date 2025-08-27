México

Alerta en CDMX: Detectan nueva modalidad de ciberataque en estaciones USB públicas

La Policía Cibernética emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de robo de datos

Por Jesús Tovar Sosa

Policía Cibernética recomienda evitar uso
Policía Cibernética recomienda evitar uso de conexiones USB públicas. Foto: (iStock)

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha detectado una nueva amenaza en espacios públicos: el juice jacking, una modalidad de ciberataque que compromete la seguridad de los dispositivos móviles a través de estaciones de carga USB manipuladas.

El juice jacking ocurre cuando delincuentes alteran puertos USB en lugares concurridos como aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte. Al conectar un dispositivo a estos puntos, los atacantes pueden instalar malware o extraer información personal sin que el usuario lo advierta.

Esta técnica aprovecha la confianza en la infraestructura pública de carga, convirtiendo una acción cotidiana en un riesgo para la privacidad y la integridad de los datos.

Frente a este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido una serie de advertencias y recomendaciones para minimizar la exposición a este tipo de fraude digital.

Policía Cibernética alerta por robo
Policía Cibernética alerta por robo de datos en USB públicas. Foto: (iStock)

Entre las medidas sugeridas, los especialistas de la Policía Cibernética insisten en la importancia de utilizar siempre el cargador original y conectarlo directamente a una toma de corriente, evitando los puertos USB públicos.

Además, recalcan que no se deben emplear cables de carga de procedencia desconocida o encontrados en espacios públicos, ya que podrían estar comprometidos.

Otra recomendación clave consiste en adquirir un bloqueador de datos USB, un dispositivo que permite cargar el equipo sin habilitar la transferencia de datos, lo que reduce la posibilidad de que el sistema sea intervenido. Los expertos también aconsejan configurar el teléfono móvil para que, al conectarse a un puerto USB desconocido, solo permita la carga y bloquee cualquier intercambio de datos.

Mantener el software actualizado es fundamental, ya que las últimas versiones suelen corregir vulnerabilidades que los ciberdelincuentes podrían explotar.

Autoridades recomiendan utilizar cargador original
Autoridades recomiendan utilizar cargador original conectado directamente a la corriente. Foto: (iStock)

El uso de baterías portátiles o bancos de energía personales se presenta como una alternativa segura para evitar la dependencia de estaciones de carga públicas. Además, se recomienda no utilizar puertos USB que presenten señales de manipulación o que generen desconfianza.

Para reforzar la protección, los especialistas sugieren habilitar el cifrado en los dispositivos móviles, lo que dificulta el acceso a la información en caso de que el equipo sea comprometido.

La Policía Cibernética subraya que seguir estas recomendaciones puede disminuir de manera significativa el riesgo de ser víctima de un ataque de juice jacking.

Para quienes requieran orientación adicional, la unidad ofrece atención permanente a través del número telefónico 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Además, es posible mantenerse informado y recibir consejos de seguridad mediante las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

