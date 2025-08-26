Sheinbaum afirma que sigue proceso contra Grupo México por derrame en Río Sonora: “Que pague todo lo que tiene que pagar”

Sheinbaum indicó que su gobierno mantiene un diálogo con Grupo México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno da seguimiento a la denuncia penal en contra de Grupo México por la contaminación del Río Sonora, que ocurrió en el 2014 y con ello, se busca el resarcimiento de los daños ocasionados por el incidente a las comunidades afectadas.

En su conferencia mañanera, la mandataria acusó que al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto se cerró el fideicomiso que se habilitó para la remediación de los suelos y del agua, así como para construir hospitales y un laboratorio, por lo que muchas de estas obras quedaron inconclusas.

Sin embargo, señaló que actualmente “hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México, de manera muy transparente, a partir de las peticiones que hacen las comunidades”, entre las cuales está terminar la construcción de los hospitales y que haya un seguimiento epidemiológico de toda la población afectada.

“Antes de irse Peña cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas, que la comunidad quiere que se terminen, entonces, hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México, de manera muy transparente, a partir de las peticiones que hacen las comunidades para que se terminen los hospitales, haya el seguimiento epidemiológico de toda la población, se remedien los suelos, haya un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, haya un laboratorio, que se pedía desde hace mucho tiempo, para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio o que puede seguir contaminándose, por que hay suelo contaminado y todas las remediaciones que tiene que hacerse asociadas con esto.

“Entonces se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pague todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo”, dijo en Palacio Nacional.

