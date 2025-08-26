México

Desprendimientos de la tormenta Juliette causarán lluvias fuertes

Hasta el lunes, Juliette se localizó a aproximadamente 760 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas

Por Omar Tinoco Morales

No se espera que la
No se espera que la tormenta tropical Juliette impacte en tierra. REUTERS/Fernando Castillo

La Tormenta Tropical Juliette se desplaza frente a las costas de la península de Baja California y aunque su trayectoria no implica riesgos de impacto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los desprendimientos de sus bandas nubosas tendrán afectaciones en territorio nacional.

Durante la tarde, Juliette se localizó a aproximadamente 760 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

El sistema mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Este fenómeno también genera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa sur de Baja California Sur.

El centro de Juliette se
El centro de Juliette se ubicó a más de 700 kilómetros al sur de Baja California, sin riesgos inmediatos para zonas urbanas. (NHC/NOAA)

Además, se mantendrán los efectos del monzón mexicano en el noroeste del país, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión en distintas regiones, y el desplazamiento de las ondas tropicales 25 y 26 sobre territorio mexicano.

Durante las próximas horas se esperan precipitaciones que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en entidades como Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

El SMN detalla que, además de las lluvias intensas, se prevén precipitaciones muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en áreas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Las ondas tropicales 25 y
Las ondas tropicales 25 y 26 se desplazan por México. FOTO: SMN Conagua

En tanto, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en regiones de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil, ante la posibilidad de afectaciones por las condiciones meteorológicas adversas.

Para el martes, el pronóstico indica lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, el norte de Colima, el oriente de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, el oeste de Tabasco y el oeste de Chiapas.

Se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y precipitaciones fuertes en áreas de Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Además, se esperan intervalos de chubascos en Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.

