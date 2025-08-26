México

Cuáles son las propiedades curativas del licuado de epazote

La bebida preparada con esta planta aromática debe consumirse en cantidades moderadas

Por Cinthia Salvador

La bebida preparada con esta
La bebida preparada con esta planta aromática debe consumirse en cantidades moderadas.

En México, el uso tradicional del epazote se ha extendido desde la cocina hasta la herbolaria, con aplicaciones que destacan tanto en el sabor de los platillos como en el bienestar personal. Entre las presentaciones menos conocidas, el licuado de epazote ha despertado interés por sus posibles beneficios para la salud, que van desde apoyar la digestión hasta brindar compuestos con efectos antioxidantes.

De acuerdo con estudios nutricionales, consumir esta bebida puede aportar propiedades relevantes para quienes buscan alternativas naturales en su alimentación diaria.

El epazote (Dysphania ambrosioides) es una hierba de aroma intenso y presencia histórica en la gastronomía mexicana. Su utilización se ha documentado en registros prehispánicos y persiste actualmente como condimento esencial en recetas típicas. El licuado, preparado con hojas frescas mezcladas con agua o leche, forma parte de las variantes que se emplean en comunidades rurales y urbanas.

La composición química del epazote incluye compuestos como el ascaridol, flavonoides, saponinas, vitaminas A y C, así como minerales del tipo calcio, hierro y potasio. Uno de los beneficios señalados por especialistas en nutrición reside en su presunto apoyo al funcionamiento digestivo.

Esta planta posee un perfil
Esta planta posee un perfil desparasitante, asociado históricamente a su uso en la medicina popular para la eliminación de parásitos intestinales. (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

Se atribuye a la infusión y el licuado de epazote la capacidad de facilitar procesos intestinales en personas con molestias relacionadas al exceso de gases o malestares estomacales. Muchas personas reconocen que consumir esta preparación brinda sensación de alivio en el aparato digestivo.

Otro aspecto atribuido al licuado de epazote es su posible acción antioxidante. Gracias a su contenido de flavonoides y vitamina C, los compuestos presentes en esta bebida podrían intervenir en la neutralización de radicales libres, un mecanismo vinculado con la prevención del deterioro celular.

Especialistas en medicina tradicional consideran que incluir epazote en la dieta contribuye a la protección del sistema inmunológico frente a infecciones respiratorias y otras afecciones estacionales. Esta creencia, extendida por generaciones, suele acompañarse de recomendaciones para evitar excesos y consultar a un profesional de la salud en casos específicos.

Dentro de la lista de ventajas sugeridas, el licuado de epazote figura también como posible aliado para regular el apetito y como complemento en dietas destinadas al control de peso. Las fibras presentes en la planta favorecerían una sensación de saciedad que reduce la ingesta calórica diaria.

Al mismo tiempo, se considera que su bajo aporte energético lo convierte en una alternativa compatible con planes alimenticios restringidos.

En México, el uso de
En México, el uso de remedios naturales como el epazote destaca en la tradición popular

La cultura tradicional atribuye a esta planta un perfil desparasitante, asociado históricamente a su uso en la medicina popular para la eliminación de parásitos intestinales. Este uso, aunque difundido, requiere especial precaución debido a la presencia de ascaridol, un compuesto que, en cantidades excesivas, puede resultar tóxico. La recomendación general enfatiza la importancia de limitar el consumo y preferir dosis moderadas bajo asesoría profesional, sobre todo en niños, mujeres embarazadas o personas con condiciones de salud preexistentes.

Cómo preparar un licuado de epazote

Tradicionalmente se mezclan de cinco a diez hojas frescas por cada vaso de líquido, adecuando la cantidad de epazote según el gusto y la tolerancia individual. Se pueden añadir otros ingredientes naturales como piña, pepino o cítricos para suavizar el sabor intenso y aportar variedad nutricional. La inclusión de estos productos refuerza el valor alimenticio de la bebida y la adapta a preferencias personales.

A pesar de la popularidad creciente del licuado de epazote, expertos advierten sobre la moderación en su ingestión. Dosis elevadas han sido asociadas con efectos adversos, motivo por el cual se detalla la conveniencia de consultar a médicos o nutriólogos antes de incorporar cualquier planta medicinal en la rutina alimentaria.

