La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: comienza la prueba para conocer a los finalistas y ser el líder de la semana

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de esta tercera temporada, por lo que cuarto Día tiene un integrante menos.

La Casa de los Famosos México vivió una noche llena de emociones y tensiones con la eliminación del pasado domingo 24 de agosto.

Shiky y Mar Contreras son hasta el momento los finalistas de sus respectivos grupos, por lo tanto, falta saber quién será el tercer habitante que logrará entrar a la competición por este beneficio.

Es lunes de prueba de líder y arrancan las pruebas por rondas para saber quiénes se enfrentarán por el liderazgo de la semana.

