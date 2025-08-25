México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: comienza la prueba para conocer a los finalistas y ser el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

Por Omar Martínez

En pocas líneas:

20:45 hsHoy

Comienza la prueba para tener a los finalistas y saber quién será el líder de la semana

Es lunes de prueba de líder y arrancan las pruebas por rondas para saber quiénes se enfrentarán por el liderazgo de la semana.

Shiky y Mar Contreras son hasta el momento los finalistas de sus respectivos grupos, por lo tanto, falta saber quién será el tercer habitante que logrará entrar a la competición por este beneficio.

20:12 hsHoy

La Casa de los Famosos México vivió una noche de mucha tensión y cuarto Día tiene un integrante menos

La Casa de los Famosos México vivió una noche llena de emociones y tensiones con la eliminación del pasado domingo 24 de agosto.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de esta tercera temporada, por lo que cuarto Día tiene un integrante menos.

