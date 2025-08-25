Investigan amenazas de extorsión a restaurantero de mariscos en Ensenada, Baja California

Las autoridades investigan extorsión tras denuncia de empresario en redes sociales. (FGE Baja California)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California inició una investigación tras detectar una publicación en redes sociales donde un comerciante del sector marisquero en Ensenada denunció supuestas amenazas.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto de 2025 y, según informó la propia Fiscalía, el personal estableció contacto directo con la presunta víctima en el mismo día, aun sin que existiera una denuncia formal previa, para recopilar detalles y ofrecer atención inmediata.

Esta acción surgió por una instrucción directa de la titular de la dependencia, la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez.

Una investigación en curso

Un empresario se vio obligado a cerrar su negocio tras aumento de inseguridad en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las primeras diligencias, agentes estatales de investigación acudieron tanto al domicilio como al negocio del comerciante.

Además, la víctima cuenta actualmente con medidas de protección específicas orientadas a garantizar su integridad física. La Fiscalía comunicó a Infobae que la intervención temprana buscó esclarecer los hechos y atender cualquier posible riesgo para la seguridad del afectado.

El organismo estatal subrayó que estas labores se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual ha permitido, hasta la fecha, la desarticulación de siete bandas delictivas y la detención de 21 personas en Tijuana, Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, su compromiso es el de actuar de manera contundente para proteger tanto a la ciudadanía como al sector empresarial.

La institución insistió en que mantendrá el contacto con quienes reporten amenazas u otros actos criminales a través de medios digitales o redes sociales.

El organismo también manifestó que dará seguimiento a cualquier denuncia, formal o pública, vinculada a hechos que puedan poner en riesgo la paz social en el estado.

Contexto de la situación

Muñiz abrió su negocio familiar sin saber que recibiría amenazas de muerte. (FB Mariscos El Compa Moy)

El restaurante Mariscos El Compa Moy, una referencia en la colonia Escritores de Ensenada, Baja California, anunció su cierre definitivo debido a extorsiones, amenazas y el cobro de piso, según comunicó públicamente su propietario Moisés Muñiz.

La decisión fue comunicada a través de un video divulgado en las redes sociales del establecimiento. El joven empresario relató que llegó al límite tras cuatro años de trabajo en el negocio familiar, impulsado por el aumento de la violencia y la falta de acción de las autoridades municipales.

Muñiz explicó que la extorsión, el cobro de piso y las recurrentes amenazas de muerte fueron los motivos principales para cerrar. Refirió que el restaurante representaba la realización de un proyecto personal, esfuerzo que quedó truncado por las condiciones actuales del municipio.

El propietario también señaló la falta de respuesta por parte de las autoridades; según su denuncia, el discurso oficial ha sido “no pasa nada”, al tiempo que la violencia opera abiertamente, afectando a comerciantes del sector.

En su mensaje, Muñiz mencionó el atentado ocurrido el 18 de agosto en el que un ataque armado en una pescadería de la ciudad dejó un comerciante muerto y tres heridos. El ataque, dirigido contra la empresa Mares del Pacífico en el fraccionamiento Acapulco, se suma a una serie de agresiones contra el sector del marisco en menos de un mes, según información de Semanario Zeta.

En su testimonio, Muñiz advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en la zona, entre las que mencionó al Cártel Arellano Félix (CAF) y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del Cártel de Sinaloa. Sostuvo que estos grupos mantienen una disputa constante por el control del territorio, agravada por señales de infiltración en cuerpos policiales, lo que incrementa la percepción de inseguridad.

“El cártel o grupos criminales como les quieran llamar se han apoderado de mi municipio, nadie ha tenido el valor de hablarlo, de decirlo y aquellos que quieren hacerlo terminan tres metros bajo tierra”, advirtió Muñiz en su video.

El empresario relató que recibió amenazas en diferentes ocasiones y situaciones, y que el crecimiento de los riesgos le hizo considerar que no podía seguir exponiendo ni a su familia ni a sus empleados y clientes.

También mencionó su temor a que sicarios ingresaran y atentaran contra su vida simplemente por vender comida. El cierre del restaurante se produjo días antes de que se cumplieran cuatro años de su apertura.