Ángel Cabrera asume la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México: ¿Quién es?

El 22 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó el nombramiento de Ángel Cabrera Mendoza al frente de la presidencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Lo anterior ha cobrado relevancia debido a los recientes polémicas que aquejan a la institución por presuntos casos en torno a lavado de dinero.

La designación se produce en medio de una controversia en la institución, luego de los señalamientos promovidos por el gobierno de Estados Unidos contra CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presuntas operaciones vinculadas a cárteles del narcotráfico.

Frente a este panorama, Cabrera Mendoza reemplazará a Jesús de la Fuente Rodríguez como titular de la CNBV a partir del 1 de septiembre de 2025. Su función será contribuir al fortalecimiento de un sistema financiero que responda a las demandas de los usuarios y a los desafíos de la innovación tecnológica, los cambios en los mercados, la supervisión en prevención de lavado de dinero y la confianza pública en las instituciones financieras.

Ángel Cabrera Mendoza: ¿Cuál es su trayectoria?

Conforme a lo expedido, Cabrera Mendoza posee una amplia experiencia en la Administración Pública Federal y en organismos reguladores financieros, donde ha desempeñado en puestos directivos en la Secretaría de Hacienda, tales como: la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros y la Subsecretaría de Egresos.

El funcionario también ha desarrollado una trayectoria destacada en el sector público, desempeñándose en cargos dentro de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Pemex, la Subsecretaría de Egresos de Hacienda y el antes llamado Instituto Federal Electoral, actualmente INE.

El funcionario ingresó al Servicio Profesional de Carrera de la SHCP en 2011, encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información en la Subsecretaría de Egresos.

Durante 2019 se sumó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde fue responsable de preparar iniciativas legales y disposiciones regulatorias para instituciones financieras, así como medidas para prevenir operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo. Además, participó en el análisis jurídico de los temas presentados ante los órganos de gobierno:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La Comisión de Seguros y Fianzas

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

En mayo de 2022, regresó al Servicio Profesional de Carrera como Coordinador de Banca y Valores en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, encargado de desarrollar políticas y supervisión de diversas entidades del sector financiero sujetos a la inspección y vigilancia de la CNBV.

Como parte de su formación académica obtuvo la licenciatura en Derecho con cédula profesional por el Centro Cultural Universitario Nueva Vizcaya, además de contar con un certificado expedido por la Facultad de Derecho de la UNAM. Con los siguientes diplomados:

En Análisis Político en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

En Argumentación Jurídica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Su experiencia en temas financieros y regulatorios respalda su capacidad para ejercer las funciones que la ley otorga a la Comisión, especialmente en la elaboración de normativas y vigilancia del cumplimiento legal.