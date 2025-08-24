México

Presunto feminicida es detenido en Gustavo A. Madero, atacó a su expareja con un cuchillo

La madre de la víctima, de 50 años, informó a los agentes que su hija fue agredida dentro de la vivienda

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Violencia e inseguridad siguen afectando
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 30 años, señalado como presunto feminicida, tras haber atacado con un cuchillo a su expareja de 25 años en la colonia La Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de Volcán Popocatépetl y Volcán de Colima, tras una alerta emitida por el Centro de Comando y Control (C2) Norte sobre una persona lesionada en el lugar.

La madre de la víctima, de 50 años, informó a los agentes que su hija fue agredida dentro de la vivienda. Al ingresar, los paramédicos confirmaron que la joven no presentaba signos vitales, debido a una herida en el cuello provocada por arma blanca. La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México.

El presunto agresor fue localizado en el mismo domicilio. Durante la revisión, los policías le aseguraron un cuchillo con manchas de sangre y procedieron a su detención. Posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público para definir su situación legal.

En el contexto de este caso, la titular de la fiscalía, Bertha Alcalde, informó que, pese a que las detenciones y judicializaciones por feminicidio han aumentado en la Ciudad de México en el último año, el número de casos registrados ha mostrado una reducción significativa en el mismo periodo.

Feminicidios en la CDMX

En la Ciudad de México, de enero a julio de 2025 se registraron 20 feminicidios, una disminución del 50 % respecto al mismo periodo de 2024 (40 casos). La zona norte, colindante con el Estado de México, abarca principalmente las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que también concentran buena parte de los feminicidios en la capital. Entre 2019 y septiembre de 2024, Gustavo A. Madero registró 51 casos y Cuauhtémoc 48, mientras que Iztapalapa, al este, fue la más afectada con 80 feminicidios.

Además, en los primeros tres meses de 2025, el Estado de México —entidad vecina— concentró 18 casos, equivalente al 11 por ciento de los feminicidios a nivel nacional. Esta situación evidencia una problemática compartida en el límite entre ambas jurisdicciones, donde la colaboración interinstitucional es clave para enfrentar la violencia feminicida.

Temas Relacionados

feminicidaGustavo A. MaderoCDMXSSC CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Pronóstico del clima en Ciudad de México este lunes: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Ciudad

Clima en Bahía de Banderas: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Bahía de Banderas:

Las últimas previsiones para Mérida: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Mérida:

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Vallarta

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cancún este domingo 24 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Julio

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr. tras señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa

Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Sentencian a 32 años de prisión al asesino del periodista Moisés Sánchez, ocurrido en 2015 en Veracruz

Adolescente fue asesinada a puñaladas para robarle celular en CDMX: el detenido fue liberado seis veces de la cárcel

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Ninel Conde de

Acusan a Ninel Conde de insinuar que Aarón Mercury es gay: “Me bufaba”

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Esto es lo que estaría ganando Mar Contreras semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las 10 series más populares de Disney+ México para disfrutar este fin de semana

Los problemas emocionales que tendría Nodal descubiertos por una psicóloga que analizó las canciones de Cazzu

DEPORTES

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis,

Quién es Jaron ‘Boots’ Ennis, sparring de Canelo Álvarez para su pelea contra Crawford

Esta es la contundente opinión del Chaco Gimenez ante el posible regreso de Uriel Antuna a Cruz Azul

Esto pidió Sebastián Cáceres al América si hay una nueva oferta del Ipswich Town

Martinoli vs Vaca: ¿El nuevo enfrentamiento para Supernova Strikers?

Atlas vs América, la Inteligencia Artificial da su pronóstico del encuentro