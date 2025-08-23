México

Mujer asesinada en Xochimilco junto a su nieta de 10 años sería líder de un grupo criminal

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez, la mujer era líder de una banda de traficantes llamada Los Susanos, que opera en Xochimilco

Por Miguel Flores

El jueves por la noche,
El jueves por la noche, fue asesinada una mujer de 55 años y su nieta de 10 años mientras viajaban en un automóvil, en calles de la alcaldía Xochimilco. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La mujer de 51 años que fue asesinada junto a su nieta de 10 años de edad, durante la noche del pasado jueves, era líder de una banda de traficantes llamada Los Susanos, que opera en la alcaldía Xochimilco, donde le quitaron la vida.

Así lo dio a conocer el periodista de nota roja Carlos Jiménez, por medio de su cuenta de la red social X, quien aseguró que la mujer, identificada como Susana Gutiérrez, había huído al estado de Morelos, pero el jueves que regresó a la CDMX la asesinaron mientras se encontraba dentro de un automóvil con su sobrina.

“Matan a la jefa de Los Sunanos …y de paso a su nieta. Dentro del auto quedó Susana Gutiérrez. Era jefa de una banda de traficantes de @XochimilcoAl. Hace años huyó a @GobiernoMorelos. Ayer regresó y la tirotearon. Su nieta de 10 años también murió. @FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX indagan", posteó Jiménez.

Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente habían reportado a policías capitalinos sobre una persona lesionada en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Niños Héroes, en la colonia Santa María Tepepan, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

(X @c4jimenez)
Al llegar al lugar de los hechos, un hombre que estaba dentro de un vehículo rojo solicitó apoyo de los oficiales, señalando que en la parte trasera del auto se encontraban inconscientes su tía y su sobrina.

Al acercarse, los policías notaron que ambas mujeres contaban con manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron la muerte de ambas víctimas por heridas de arma de fuego.

La dependencia señaló que el conductor del automóvil dijo que los tres salieron de su domicilio y se dirigieron a una tienda de autoservicio y en el camino de regreso, dos hombres a bordo de una motocicleta color gris se les acercaron y uno de ellos disparó directamente, lesionando a su tía y a su sobrina.

Resaltó que de acuerdo con los procedimientos policiales, los elementos de la SSC capitalina acordonaron el área del ataque e informaron de los hechos a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Además, con el apoyo del personal de C2 Oriente, se inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y dar con el paradero de los probables responsables.

