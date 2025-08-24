Inclusión Financiera: el oxígeno vital para la supervivencia y crecimiento de las MiPyMEs

Dr. Miguel Ángel Rendón Valdés. El autor es el Director Regional del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México y miembro del FAIR Center (Center for Financial Access, Indusion and Research) Foto: Cortesía

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son el motor de las economías a nivel mundial. Generan empleo, impulsan la innovación y contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB). A pesar de su importancia, las MiPyMEs a menudo enfrentan desafíos para acceder a los servicios financieros que necesitan para sobrevivir y prosperar. La inclusión financiera, definida como el acceso y uso de servicios financieros formales por parte de individuos y empresas, se convierte así en un factor crítico para el éxito de las MiPyMEs.

Uno de los desafíos más significativos que enfrentan las MiPyMEs es la dificultad para acceder a financiamiento. Tradicionalmente, los bancos y otras instituciones financieras han decidido no prestar a las MiPyMEs debido a la percepción de alto riesgo, la falta de garantías y los altos costos administrativos asociados con la gestión de préstamos de menor cantidad. Esta falta de acceso a capital limita la capacidad de las MiPyMEs para invertir en nuevas tecnologías, expandir sus operaciones, contratar personal y gestionar el flujo de caja y liquidez.

La inclusión financiera, por lo tanto, juega un papel fundamental al facilitar el acceso a crédito. Microfinancieras, cooperativas de crédito y plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding) son ejemplos de alternativas financieras que pueden proporcionar el capital necesario para las MiPyMEs que son excluidas del sistema bancario tradicional. Estos servicios financieros alternativos a menudo ofrecen condiciones más flexibles y adaptadas a las necesidades específicas de estas empresas, permitiéndoles superar las barreras de entrada y acceder al financiamiento que necesitan para crecer, aunque pueda ser a costos por intereses más altos.

Además del financiamiento, la inclusión financiera también implica el acceso a otros servicios financieros esenciales, como cuentas bancarias, seguros y servicios de pago. Una cuenta bancaria formal permite a las MiPyMEs gestionar sus finanzas de manera más eficiente y segura, facilitando el pago a proveedores, la recepción de pagos de clientes y la gestión de impuestos. Los seguros, por su parte, protegen a las PyMEs contra riesgos imprevistos, como desastres naturales, robos y litigios.

Analista financiero revisando tablas y software de contabilidad para empresas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios de pago digitales, como tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas y “wallets”, también son cruciales para la inclusión financiera de las MiPyMEs. Estos servicios facilitan el comercio electrónico, permitiendo a las MiPyMEs llegar a un mercado más amplio y aumentar sus ventas. Además, los pagos digitales reducen los costos de transacción y mejoran la eficiencia operativa.

La digitalización de los servicios financieros, impulsada por la innovación tecnológica, desempeña un papel importante en la promoción de la inclusión financiera de las MiPyMEs. Las fintechs, empresas de tecnología financiera, están desarrollando soluciones innovadoras que facilitan el acceso a servicios financieros para las MiPyMEs, como plataformas de préstamos en línea, aplicaciones de gestión financiera y soluciones de pago móvil. Estas soluciones son más rápidas, económicas y accesibles que los servicios financieros tradicionales, lo que las convierte en una herramienta valiosa para las MiPyMEs que buscan mejorar su gestión financiera y expandir sus operaciones.

Para que la inclusión financiera tenga un impacto significativo en la supervivencia y el crecimiento de las MiPyMEs, es necesario abordar una serie de desafíos. La falta de educación financiera es una barrera importante, ya que muchas PyMEs no tienen los conocimientos necesarios para utilizar eficazmente los servicios financieros disponibles. Es fundamental proporcionar capacitación y asesoramiento financiero a las MiPyMEs, ayudándolas a comprender los beneficios de la inclusión financiera y a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.

La billetera virtual revoluciona la forma en que hacemos pagos y compras. Con esta tecnología, el cobro con celular se vuelve sencillo y eficiente, impulsando a las pymes y el comercio digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

En conclusión, la inclusión financiera es un factor esencial para la supervivencia y el crecimiento de las MiPyMEs. Al facilitar el acceso a financiamiento, cuentas bancarias, seguros y servicios de pago digitales, la inclusión financiera permite a estas empresas invertir en su futuro, protegerse contra riesgos y expandir sus operaciones de forma acelerada. Para lograr una inclusión financiera efectiva, es necesario abordar los desafíos de la falta de educación financiera, la regulación inadecuada y la falta de colaboración. Al trabajar juntos, empresarios, gobierno e instituciones del sistema financiero, podemos crear un entorno más inclusivo (financieramente) que permita a las MiPyMEs alcanzar su máximo potencial y contribuir al desarrollo económico de un país y así un mayor desarrollo social.

* Dr. Miguel Ángel Rendón Valdés. El autor es el Director Regional del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México y miembro del FAIR Center (Center for Financial Access, Indusion and Research).