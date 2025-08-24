Alquiló una casa tres días por app en Jalisco y la acusan de robar 670 mil pesos: fue vinculada a proceso

El robo metódico en una casa alquilada por plataforma digital en San Pedro Tlaquepaque revela desafíos emergentes para la seguridad patrimonial y la confianza en los nuevos modelos de renta en México. (FGE Jalisco)

El hallazgo de una vivienda prácticamente vacía y con daños considerables, tras haber sido alquilada por solo tres días a través de una plataforma digital, puso en evidencia un esquema delictivo que ha encendido las alarmas en Jalisco.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada logró la vinculación a proceso de Mariana Berenice “N”, señalada como la presunta autora intelectual y material de un robo metódico en una casa de la Colonia Parques del Bosque, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

En la investigación, encabezada por la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, se revela que la imputada habría alquilado el inmueble entre el 18 y el 20 de agosto de 2020.

La imputada recibió prisión preventiva oficiosa por seis meses mientras se desarrolla la investigación complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas de alquiler bajo la lupa tras robo en Parques del Bosque

Durante ese periodo, cámaras de seguridad y registros de la caseta de vigilancia documentaron el ingreso de un vehículo y una camioneta asociados al alquiler. Las pruebas indican que Mariana Berenice “N” y un cómplice aprovecharon esos días para sustraer objetos de valor, cargándolos en los vehículos identificados.

El 20 de agosto, último día de la estancia, la acusada regresó acompañada de un hombre en un automóvil distinto. Se presume que en esa ocasión realizaron la última extracción de bienes, completando así el despojo de la vivienda.

Al día siguiente, la propietaria fue alertada por la persona encargada de la limpieza, quien notó la ausencia de las llaves en el lugar habitual y un desorden visible desde el exterior. Un familiar de la dueña, tras ingresar con ayuda de un cerrajero, constató que la casa había sido desvalijada y presentaba múltiples daños.

El monto total de lo robado, perteneciente a dos víctimas, asciende a 611 mil 775 pesos, mientras que los daños materiales suman 63 mil 648 pesos, lo que representa un perjuicio patrimonial de 675 mi 424 pesos.

La denuncia formal permitió al Agente del Ministerio Público integrar una carpeta de investigación robusta, en la que los registros de acceso y las placas de los vehículos resultaron determinantes para acreditar la probable responsabilidad de Mariana Berenice “N” y solicitar la orden de aprehensión.

La captura de la imputada fue realizada por agentes de la Policía de Investigación, quienes la presentaron ante la autoridad judicial. Durante la audiencia, el Juez de Control consideró que los elementos probatorios aportados por la Fiscalía eran contundentes y dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa por seis meses, plazo en el que se desarrollará la investigación complementaria en espera de una resolución judicial.

Las autoridades investigan si Mariana Berenice “N” forma parte de una red que utiliza plataformas digitales para cometer robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades investigan si Mariana Berenice “N” mantiene vínculos con una red dedicada a cometer robos bajo este mismo modus operandi, aprovechando la confianza generada por las plataformas digitales de alquiler.

La Fiscalía del Estado ha reiterado su compromiso de adaptarse a las nuevas formas de criminalidad y responder con firmeza ante cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad y el patrimonio de los habitantes de Jalisco.

El caso ha motivado un llamado a la ciudadanía y a los anfitriones de plataformas de renta para que permanezcan atentos y denuncien cualquier actividad sospechosa. La colaboración entre la comunidad y las autoridades se considera esencial para impedir que la delincuencia se aproveche de la economía digital y para asegurar que quienes utilicen estos mecanismos para delinquir enfrenten las consecuencias legales correspondientes.