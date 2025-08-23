Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy sábado 23 de agosto y qué documentos llevar?

Continúa su proceso de incorporación hoy 23 de agosto, para obtener el apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales

El programa Pensión Mujeres Bienestar sigue avanzando en su proceso de incorporación en la Ciudad de México, con el objetivo de brindar un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años que no cuentan con otra pensión contributiva.

Hoy, sábado 23 de agosto, a diferencia de los días hábiles donde el registro se organiza por orden alfabético, todas las mujeres elegibles pueden acudir sin restricción por letra de apellido, lo que facilita la inscripción para quienes no pudieron asistir entre semana.

Calendario de registro: agosto 2025

El registro está abierto del 1 al 30 de agosto en módulos de la Secretaría de Bienestar y Centros LIBRE, con atención gratuita y personal identificado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado.

Para evitar aglomeraciones, la inscripción sigue un orden alfabético según el primer apellido:

Lunes: A, B, C (4, 11, 18, 25 de agosto)

Martes: D, E, F, G, H (5, 12, 19, 26 de agosto)

Miércoles: I, J, K, L, M (6, 13, 20, 27 de agosto)

Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R (7, 14, 21, 28 de agosto)

Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z (1, 8, 15, 22, 29 de agosto)

Sábado: Todas las letras (2, 9, 16, 23, 30 de agosto)

El programa ofrece la oportunidad a todas las mujeres elegibles de 60 a 64 años de registrarse sin restricción por orden alfabético

Requisitos para registrarse

Las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer mexicana de 60 a 64 años de edad .

Residir en la Ciudad de México .

No recibir ninguna otra pensión contributiva del IMSS, ISSSTE u otro organismo.

Documentos que debes llevar

Para completar el trámite, es indispensable presentar original y copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Teléfono de contacto (propio o de un familiar).

Módulos de registro disponibles

Los módulos están distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con puntos de atención estratégicos como:

Miguel Hidalgo: Hospital Militar Chivatito.

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla y Centro Libre de la Secretaría de la Mujer.

Cuauhtémoc: Monumento a la Revolución.

Iztapalapa: Deportivo Santa Cruz Meyehualco.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

El horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas, todos los días de la semana. Para localizar el módulo más cercano, las interesadas pueden consultar el portal oficial Ubica tu módulo del Gobierno de México.

Con esta iniciativa, el Gobierno Federal busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres en la etapa previa a la vejez, garantizando un ingreso que contribuya a su bienestar y estabilidad financiera.